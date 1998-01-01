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21 мая
Минтранс готовится узаконить авиационный овербукинг
Без сверхлимитных продаж авиакомпании терпят убытки, отправляя незаполненные самолеты
Минтранс РФ обсуждает введение овербукинга на рейсах, выполняемых не реже двух раз в сутки, сообщил статс-секретарь - замминистра транспорта Дмитрий Зверев на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), - сообщает «Интерфакс»ю
"Минтранс России вместе с потребительскими сообществами сейчас обсуждает новые механизмы, в том числе введение овербукинга. Это обязательное предоставление компенсации и, самое главное, мы говорим о том, что сверхбронирование возможно только на рейсах, летающих не реже, чем дважды в сутки, возможно, цифра будет больше", - сказал г-н Зверев.
Некоторые российские авиакомпании при этом выступали за легализацию овербукинга, среди них "Аэрофлот". Гендиректор компании Сергей Александровский в сентябре 2023 года заявлял о работе с Минтрансом над соответствующими нормативными актами.
В России необходимо легализовать перепродажи билетов на рейсы авиакомпаний и разработать механизм выплаты компенсаций пассажирам в подобных случаях, считают в Российском союзе туриндустрии, - сообщалось ранее.
"Мы выступаем за создание компенсационного механизма, который бы защитил интересы авиапассажира в случае овербукинга. Сейчас он не запрещен, но законодательно не регламентируется, в итоге пассажиры ничего не получают от авиакомпаний.
Должны быть четкие и понятные для всех правила. Мировой опыт показывает, что часто, по согласию сторон, в случае овербукинга пассажиры принимают решение о переносе рейса, так как авиакомпании выплачивают им живые деньги", — сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин, комментируя ситуацию со штрафом, наложенным за овербукинг на авиакомпанию S7.
Напомним, что 15 января Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что авиакомпания S7 оштрафована на на 30 тыс. рублей за отказ в перевозке пассажирам в аэропорту Новосибирска из-за овербукинга.
По словам эксперта, принятие таких правил в интересах российских потребителей: во многих странах пассажир, столкнувшийся с перепродажей авиабилетов, получает компенсацию от 400 до 800 евро плюс ему предоставляется гостиница на время ожидания следующего рейса.
Как поясняют в РСТ, по международной статистике, в среднем на рейс не является до 10-15% пассажиров, при этом у самих пассажиров риск попасть под овербукинг оценивается в 1%.
Без сверхлимитных продаж авиакомпании терпели бы убытки, отправляя незаполненные самолеты. Выигрывает и потребитель: за счет избыточных продаж снижаются цены на билеты.
/TOURBUS.RU
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