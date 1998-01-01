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21 мая
Минтранс готовится узаконить авиационный овербукинг
Без сверхлимитных продаж авиакомпании терпят убытки, отправляя незаполненные самолеты

 

Минтранс РФ обсуждает введение овербукинга на рейсах, выполняемых не реже двух раз в сутки, сообщил статс-секретарь - замминистра транспорта Дмитрий Зверев на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), - сообщает «Интерфакс»ю

"Минтранс России вместе с потребительскими сообществами сейчас обсуждает новые механизмы, в том числе введение овербукинга. Это обязательное предоставление компенсации и, самое главное, мы говорим о том, что сверхбронирование возможно только на рейсах, летающих не реже, чем дважды в сутки, возможно, цифра будет больше", - сказал г-н Зверев.

При этом будут определены категории "защищенных пассажиров", в отношении которых овербукинг не будет допускаться, отметил он. Это в том числе пассажиры с детьми, многодетные, с ограничением жизнедеятельности.
"Дискуссия продолжается. Нам нужно сейчас прорабатывать более детально внесение изменений в Воздушный кодекс. Но, тем не менее, как регулятор мы говорим, что данные фактически сложившиеся обстоятельства, подлежащие действительно законодательному регулированию, находятся на повестке дня", - сказал г-н Зверев.

Напомним, что овербукинг - намеренная продажа авиакомпанией большего числа билетов, чем количество мест в самолете. При пересадке "не вместившегося" пассажира на другой рейс авиакомпания выплачивает ему денежную компенсацию. В РФ данный механизм не узаконен, хотя широко распространен в мире.

Некоторые российские авиакомпании при этом выступали за легализацию овербукинга, среди них "Аэрофлот". Гендиректор компании Сергей Александровский в сентябре 2023 года заявлял о работе с Минтрансом над соответствующими нормативными актами.

В России необходимо легализовать перепродажи билетов на рейсы авиакомпаний и разработать механизм выплаты компенсаций пассажирам в подобных случаях, считают в Российском союзе туриндустрии, - сообщалось ранее.

"Мы выступаем за создание компенсационного механизма, который бы защитил интересы авиапассажира в случае овербукинга. Сейчас он не запрещен, но законодательно не регламентируется, в итоге пассажиры ничего не получают от авиакомпаний.

Должны быть четкие и понятные для всех правила. Мировой опыт показывает, что часто, по согласию сторон, в случае овербукинга пассажиры принимают решение о переносе рейса, так как авиакомпании выплачивают им живые деньги", — сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин, комментируя ситуацию со штрафом, наложенным за овербукинг на авиакомпанию S7.

 

Напомним, что 15 января Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что авиакомпания S7 оштрафована на на 30 тыс. рублей за отказ в перевозке пассажирам в аэропорту Новосибирска из-за овербукинга.

По словам эксперта, принятие таких правил в интересах российских потребителей: во многих странах пассажир, столкнувшийся с перепродажей авиабилетов, получает компенсацию от 400 до 800 евро плюс ему предоставляется гостиница на время ожидания следующего рейса.

 

Как поясняют в РСТ, по международной статистике, в среднем на рейс не является до 10-15% пассажиров, при этом у самих пассажиров риск попасть под овербукинг оценивается в 1%.

Без сверхлимитных продаж авиакомпании терпели бы убытки, отправляя незаполненные самолеты. Выигрывает и потребитель: за счет избыточных продаж снижаются цены на билеты. 

/TOURBUS.RU

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