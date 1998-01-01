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21 мая
Jazeera Airways летом будет возить туристов из Кувейта в Сочи
Полетная программа авиакомпании Jazeera Airways в летнюю столицу России стартует 27 июня
Полетная программа авиакомпании Jazeera Airways из Эль-Кувейта в Сочи стартует 27 июня, она рассчитана на туристов из Кувейта, которые будут отдыхать в горном и прибрежном кластерах, сообщает пресс-служба курорта Роза Хутор.
Рейсы будут выполняться из Эль-Кувейта в Сочи по понедельникам и пятницам. Предполагается, что этим рейсам туристический поток из стран Персидского залива на курорт Роза Хутор по итогам 2025 года увеличится более чем в 1,5 раза", - говорится в сообщении.
Всего по итогам 2024 года его посетили более 6 тысяч гостей из Бахрейна, Саудовской Аравии и ОАЭ", - подчеркнул Хворостяный.
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