Jazeera Airways летом будет возить туристов из Кувейта в Сочи

Полетная программа авиакомпании Jazeera Airways из Эль-Кувейта в Сочи стартует 27 июня, она рассчитана на туристов из Кувейта, которые будут отдыхать в горном и прибрежном кластерах, сообщает пресс-служба курорта Роза Хутор.



"С начала 2025 года на курорте уже отдохнули более 400 гостей из стран Персидского залива. С 27 июня и до середины сентября будет реализована полетная программа авиакомпании Jazeera Airways.

Рейсы будут выполняться из Эль-Кувейта в Сочи по понедельникам и пятницам. Предполагается, что этим рейсам туристический поток из стран Персидского залива на курорт Роза Хутор по итогам 2025 года увеличится более чем в 1,5 раза", - говорится в сообщении.



Как уточнили в пресс-службе, в мае на курорте побывали представители туроператоров Кувейта, которые будут продавать туры в России.

"Они познакомились с основными локациями, природными и культурными достопримечательностями курорта, осмотрели гостиницы и обсудили перспективы стратегического сотрудничества", - отмечается в сообщении.



Как пояснил замгенерального директора по международным отношениям и туризму горного курорта Роза Хутор Сергей Хворостяный, туристов из стран Персидского залива привлекают регулярные прямые перелеты и электронные визы, сочетание возможности отдыха в горах и на море, сравнительно доступные цены на отели.



"C 2019 года Роза Хутор активно продвигает свои возможности на рынках стран Персидского залива. Популяризация отдыха в горном кластере Сочи на ближневосточном туристическом рынке приносит свои плоды. В летний сезон 2024 года курорт принял около 2 тыс. граждан Бахрейна и Саудовской Аравии в рамках полетной программы авиакомпании Gulf Air из столицы Бахрейна Манамы, а также более 2,6 тысяч туристов из ОАЭ.

Всего по итогам 2024 года его посетили более 6 тысяч гостей из Бахрейна, Саудовской Аравии и ОАЭ", - подчеркнул Хворостяный.



Он добавил, что важным событием для Розы Хутор стала сертификация в 2024 году по системе Роскачества Muslim friendly отеля "Эрбелия от Васта" 4*. Это также позитивно отразилось на туристическом потоке из арабских стран

/TOURBUS.RU