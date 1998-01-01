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20 мая
Круизы-2025: начинается еще один сезон ярких новинок
Представляем основные программы ведущих отечественных круизных туроператоров в этом сезоне
«За последние пять лет российский рынок круизов прошел большой путь, а главное, стал массовым. Мы это видим и по количеству туристов, и по степени возвратности, и по количеству турагентств, подключившихся к продаже круизного продукта», - так описывает тренды в отрасли генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский. Главные изменения за это время – прежде всего, глобальная модернизация флота с акцентом на повышение комфортности, расширение набора услуг, а также появление новых лайнеров высокого уровня.
«ВодоходЪ» – тренд на мультимодальность
В 2024 году компания «ВодоходЪ» отметила 20 лет работы на круизном рынке России. Речная навигация-2024 стала самой продолжительной, 216 дней.
Комфортабельный теплоход «Александр Пушкин» откроет речную навигацию-2025 и впервые пройдет по Оке с посещением древних городов Мурома и Павлово в рамках круиза «В край святых Петра и Февронии», его маршрут Нижний Новгород - Муром - Павлово - Нижний Новгород.
В 2025 году «ВодоходЪ» активно развивает идею мультимодальных туров, когда круиз легко комбинируется с другими видами транспорта и туруслугами. Пока теплоход стоит в каком-то городе, можно на несколько дней отправиться автобусом или поездом в другие города и даже регионы. Например, во время стоянки теплохода в Астрахани, можно на пару дней съездить в Грозный или познакомиться с древними городами Дагестана – Махачкалой и Дербентом.
«Донинтурфлот»: путешествия с приключениями
В навигации 2024 года эксперты «Донинтурфлота «отметили двукратный рост запросов на круизы, а пассажиропоток вырос на 70%.
Чаще всего туристы выбирают недельные круизы, но растет спрос на короткие туры 3 дня и 2 ночи, которые обычно берут на выходные, так как они не требуют долгой организации. Для новых туристов - это хорошая возможность «протестировать» круизный отдых.
В навигации 2025 года новые направления: двухнедельный рейс Нижний Новгород – Уфа – Москва охватит сразу 16 городов.
Также добавлены маршруты по южному направлению, чтобы туристы могли познакомиться с культурой Донского региона и увидеть достопримечательности Константиновска и Таганрога.
Новинки от «Созвездия»
В компании «Созвездие» глубина продаж речных круизов составила около года и даже выше. По некоторым направлениям уже открыты продажи на 2026 г.
Самый большой и комфортабельный пассажирский теплоход «Северная сказка» прошел реновацию и в 2025 году пройдет по таким маршрутам как «От тайги до Заполярья» - круиз с заходом в Обскую губу. «Большое сибирское путешествие» - 17 дней в пути и свыше 3000 километров по Оби и Иртышу.
На «Северной сказке» в Сибири успешно реализован проект скоростных лодок, что позволило делать высадки и экскурсии в тех местах, где нет причалов.
Интересная новинка - «Театральный круиз», в нем экскурсионная программа переплетается с посещением спектаклей в городских театрах.
«Инфофлот»: баланс классики и премьер
Генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский отметил, что раннее бронирование на 2025 год показало рост на 15–25% в сравнении с предыдущим сезоном. Это результат не только специальных условий и скидок, но и осознанного выбора туристов, которые открыли для себя круизы как формат отдыха. Дефицит кают в летние месяцы стал очевидным сигналом: спрос опережает предложение.
География круизов расширяется, сохраняя баланс между классикой и необычными направлениями. Если традиционные маршруты по Волге, Золотому кольцу и маршруты Москва - Санкт-Петербург остаются популярными у новичков, то искушенные путешественники все чаще выбирают Сибирь. Круизы по Лене, Енисею и Байкалу — это не просто отдых, а уникальный способ увидеть регионы, где наземная инфраструктура ограничена.
Vasta Expeditions: к гренландским китам
Итоги сезона 2024 круизного оператора Vasta Expeditions впечатляют: 12 успешных экспедиционных круизов по 5 направлениям (Курилы, Камчатка, Чукотка, Приморье, Командорские острова), 455 туристов стали гостями на борту судна «Профессор Хромов». В сезоне 2025 Vasta Expeditions запускает второе научно-исследовательское судно «Академик Шокальский» для круизов по Дальнему Востоку и Арктике. Благодаря относительно небольшим размерам и ледовому классу UL, это судно идеально подходит для сложных маршрутов.
В этом году на «Академике Шокальском» путешественников ждут пять экспедиций. Впервые это будет и круиз «Тайны Шантарских островов». Шантарские острова – одно из самых труднодоступных мест России, находятся они в Охотском море. Сюда едут, чтобы увидеть гигантских гренландских китов.
«Мостурфлот»: редкие маршруты, новые стоянки
Компания оставит в арсенале круизы, которые традиционно пользуются наибольшим спросом: Петербург, Казань, недельные путешествия по Волге с заходом в города Золотого кольца.
Но особое внимание обращают на себя редкие маршруты, которые будут предложены туристам в этом году. Например, «Московская кругосветка» — круиз, который стартует у Северного речного вокзала в Москве, проходит через канал имени Москвы, реки Волга, Ока, Москва-река и завершается у Южного речного вокзала, Таких рейсов будет всего шесть на теплоходах «Александр Грин», «Сергей Есенин», «Сергей Образцов».
В эту навигацию клиентам компании будут предложены новые стоянки:
Выкса спосещением Выксунского металлургического завода, основанного в 1757 году, посёлок Юрино, где туристы смогут увидеть великолепный замок Шереметева. А еще Старая Русса, городок, так любимый Достоевским, будет доступен для туристов, отправившихся в круиз до Великого Новгорода в августе.
/TOURBUS.Ru
Фотографии предоставлены компаниями: «ВодоходЪ», «Созвездие», «Инфофлот», «ПанарктикСтар»
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