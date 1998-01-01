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Российские журналисты открыли Маскат

Пресс-тур для ведущих российских туристических СМИ стартовал в воскресенье в столице Омана

Пресс-тур для восьми ведущих российских туристических СМИ стартовал 18 мая в Маскате - столице Омана. Организатор масштабного тура - Министерство туризма и культурного наследия Омана. Поддержку мероприятию оказывают DMC-компания Happy Travel, ряд ведущих отелей ближневосточной страны и авиакомпания Oman Air.

Первые два дня фам-трипа его участники посвятили знакомству со столицей Омана. Султанат Оман — государство на юго-востоке Аравийского полуострова – еще не так хорошо знакомо российским туристам.

Но, как отмечает Регина Рудакова, глава Представительства Туристического офиса Омана в России, в 2025 году ожидается рост турпотока из России в Оман.

«Этому способствует безвизовый характер посещения страны - россияне могут находиться в Омане до 30 дней, наличие прямых авиаперелетов - перелет на лайнерах Oman Air занимает всего около пяти часов. И, конечно, превосходная туристическая инфраструктура - современные отели ведущих мировых гостиничных сетей, люксовый сервис, многокилометровые пляжи, разнообразие экскурсионных объектов.

А также широчайший выбор круглогодичных видов отдыха - от релакса на побережье Оманского моря и экскурсионного туризма до дайвинга, снорклинга, активных туров», - рассказал эксперт.





Любое путешествие начинается с Маската - столицы Омана. Это политический, экономический и культурный центр султаната, занимающий узкую полоску земли между заливом и горами Аль Хадир, растянувшуюся по побережью на 60 км. Туристам будет интересен атмосферный Старый город, включая Государственный дворец Кабуса, Великую мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, прогулочный район Мутрах в получасе ходьбы от него.

В историческом центре, среди скал на берегу залива возвышаются два внушительных форта: Аль-Джалали и Аль-Мирани, напоминающие средневековые замки. Построенные португальцами в XVI веке, они и сегодня используются как военные объекты.

Главная мечеть Маската - Большая мечеть Султана Кабуса может вместить до 20 тысяч верующих. Ее минарет возвышается на 90 метров. Мечеть поражает внутренним великолепием. Многие предметы внутреннего убранства заслуживают приставки «самый-самый». Люстра Сваровски диаметром 14 метров в главном молельном зале - вторая по размеру в мире, весит 8 тонн и насчитывает 1122 хрустальные лампы.

Площадь ковра для молитвы почти шестьсот квадратных метров. Его в течение четырёх лет плели 600 лучших мастериц Ирана.

Лучшее время посещения Большой Мечети - с 11 до 12 часов - в это время нет молитв и можно пройти по всем залам, сделать запоминающиеся фотографии.

По набережной можно дойти до старого базара – в район Митрах, который славится необычным зданием в форме гигантской курительницы для ладана.

Ароматная смола дерева босвеллии – ладан - издавна добывалась в султанате и отправлялась с торговыми караванами по всему миру.

Чтобы узнать историю Омана и познакомиться с его культурой, стоит зайти в Национальный музей Омана, основанный в 2013 году, и Музей естественной истории страны.

Кстати, недавно между Национальным музеем Омана и Государственным Эрмитажем был ратифицирован меморандум о взаимопонимании. Теперь в главном музее Санкт-Петербурга можно найти уголок Омана, а в Национальном музее Омана - уголок Эрмитажа.

Часть культурной программы в Маскате - посещение Королевского Оперного театра. С ноября по май здесь проходят выступления известных оперных исполнителей, идут знаменитые оперные и балетные постановки. Причём, попасть в Королевскую оперу может каждый желающий - ведь стоимость билетов здесь варьируется от трех (650 руб.) до 400 оманских реалов.

В один из дней пребывания в Маскате нужно обязательно отправиться в круиз на традиционной лодке доу (местные жители называют такие суда «сафина») полюбоваться причудливыми прибрежными скалами, ярким закатом, а, если повезёт и «летающими» над водой дельфинами.

/TOURBUS.RU

