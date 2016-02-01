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20 мая
Туроператоры получат новую возможность взаимно страховать ответственность друг друга
C сентября туроператоры смогут страховать финансовую ответственность в Обществах взаимного страхования
С сентября 2025 года туроператоры получат возможность страховать финансовую ответственность в Обществах взаимного страхования (ОВС), сообщают сегодня «Интерфакс» и пресс-служба Российского союза туриндустрии .
"РСТ последовательно выступает за расширение перечня доступных вариантов финансового обеспечения туроператоров. До последнего времени главным видом оставалось оформление финансовых гарантий в страховых компаниях, но из-за высоких рисков страховщики практически ушли из этого сегмента рынка. В качестве основного вида страхования стали использоваться фонды персональной ответственности (ФПО) в ассоциации "Турпомощь", однако этот механизм удобен не всем.
Поправки в закон "О взаимном страховании", которые значительно расширяют возможности обществ взаимного страхования, были приняты в июле 2024 года.
ОВС будут осуществлять в том числе и вмененное, то есть добровольное страхование, необходимое для доступа к различным видам деятельности. В части, касающейся страхования ответственности туроператоров, они вступают в силу с 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
По международным экспертным оценкам, только благодаря исключению коммерческого посредника компании в ОВС экономят до 25-30% стоимости своей страховки. Мы ожидаем таких же показателей и в турбизнесе", - сказал он.
В условиях геополитических рисков, невозможности международного перестрахования, когда во многих сферах идет сокращение страховых услуг или они просто становятся недоступными из-за роста тарифов, как это произошло со страхованием ответственности туроператоров, ОВС могут стать решением проблемы.
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