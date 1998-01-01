Минтуризма Израиля: Летом из России в Израиль будут выполняться 35 авиарейсов в неделю

С 8 июня стартуют полетные программы в Тель-Авив из Санкт-Петербурга и Минвод, с 12 июня — из Москвы в Эйлат

Как сообщила на мероприятии для турбизнеса Санкт-Петербурга директор по маркетингу российского представительства Министерства туризма Израиля Ксения Воронцова, с 8 июня стартуют сразу две полетные программы в Тель-Авив: из Санкт-Петербурга и Минеральных Вод. Оба маршрута на лайнерах Superjet 100 будет обслуживать авиакомпания Red Wings, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Из Пулково в Тель-Авив запланировано два рейса в неделю: по воскресеньям и средам. Слоты вылетов удобные: по воскресеньям отправление в аэропорт Бен-Гурион в 7:15, прибытие в 15:15; по средам – в 1:35, прибытие – в 9:30. Время в пути – около 8 часов.

На маршруте предусмотрена техническая посадка в аэропорту Сочи (40–45 минут), во время которой пассажиры не покидают борт самолета. Билеты – от 34,5 тыс. руб. в одну сторону без багажа.

Из Минеральных Вод в Тель-Авив Red Wings также будет летать два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Вылеты вечерние: отправление в 19:40, прибытие в Тель-Авив в 22:55. Время в пути составит 3 часа 15 минут. Билеты уже в продаже: от 12,8 тыс. руб. в одну сторону без багажа.

Из Москвы в Тель-Авив летают Red Wings и израильская EL AL, которая возобновила рейсы в мае этого года. Добраться в Тель-Авив также можно из Сочи: полетную программу с юга России выполняют Red Wings и «Азимут».

Долгожданной новинкой сезона на израильском направлении станет возобновление с 12 июня рейсов из Москвы в Эйлат. Прямого авиасообщения с израильским курортом на Красном море не было с 2020 года.

На маршруте будет работать также Red Wings. На первом этапе будет выполняться один рейс в неделю, по четвергам. Вылеты из аэропорта Жуковский – в 9:00, прибытие в аэропорт Рамон – в 16:35.

Время в пути составит 7 часов 35 минут. Перелет будет выполняться на самолете SJ-100, поэтому предусмотрена техническая посадка в Сочи (40 минут). Билеты из Москвы в Эйлат – от 26,2 тыс. руб.

С увеличением пассажиропотока Red Wings рассматривает возможность увеличения частоты полетов, а также постановки на маршрут лайнера Ту-204.

«Начиная с июня 2025 года, общее количество полетов из России в Израиль на крыльях всех авиакомпаний – El Al, Red Wings и «Азимут» – составит 35 рейсов в неделю, из которых 34 в Тель-Авив и 1 в Эйлат», – подчеркнула Ксения Воронцова.

По ее словам, российские туроператоры, включая крупных игроков, проявляют высокий интерес к прямым рейсам в Тель-Авив и особенно в Эйлат. Есть компании, которые намерены брать блоки мест на рейсах в Израиль в предстоящем осенне-зимнем сезоне.

«Туроператоры готовы формировать экскурсионные и сити-туры в Тель-Авив, пляжные туры в Эйлат, а также комбинированные программы с посещением Тель-Авива и отдыхом на Мертвом или Красном море. Эйлат традиционно был туроператорским направлением. Уверены, что эта история продолжится и в этом году с возобновлением прямых перелетов в Эйлат», – отметила Ксения Воронцова.

Напомним, что для въезда в Израиль с 1 января 2025 года требуется оформить электронное разрешение на въезд (ETA-IL). Оно стоит 25 шекелей (примерно 620 руб.) и оплачивается только на официальном сайте Управления народонаселения и миграции и только картой иностранного банка.

С конца февраля россияне могут оплатить разрешение на въезд в Израиль онлайн российской банковской картой. Эта опция доступна через VFS Global – единственного уполномоченного партнера посольства Государства Израиль в РФ по оформлению электронных заявлений ETA-IL.

/TOURBUS.RU