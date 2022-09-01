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20 мая
Еврокомиссия: Число выданных россиянам виз выросло в прошлом году на 20%
При этом доля отказов снизилась почти на 3% и составила 7,5%
Российские туристы в 2024 году подали 606,6 тыс. заявлений на оформление шенгенских виз, а получили 541,8 тыс., доля отказов снизилась по сравнению с 2023 годом и составила 7,5%, следует из статистики Еврокомиссии, которую сегодня опубликовал "Интерфаскс".
По сравнению с 2023 годом число поданных заявлений на визы выросло на 16,5%, а выданных виз – на 20,7%. Доля отказов снизилась почти на 3% - с 10,6% в 2023 году до 7,5% в 2024. Из числа оформленных виз почти 224 тыс. или 41% составили многократные. В 2023 году доля многократных виз составляла 49%
Всего в 2024 году во всем мире было подано 11,7 млн заявлений на оформление шенгенских виз. В первую пятерку заявителей вошли Китай, Турция, Индия, Марокко и Россия. Доля отказов в среднем для всех стран составила 14,8%. Она почти вдвое выше, чем показатель России – 7,5%.
Да и в целом оформление виз – это уже не проблема, а скорее новая реальность: быстрого возвращения к ситуации до 2020 года ожидать не стоит. Туристы уже спокойно принимают факт, что получить визу за день, как бывало раньше, невозможно", - пояснил он.
В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией, в результате чего более чем вдвое вырос консульский сбор, значительно увеличились сроки рассмотрения документов, визы зачастую выдают только на даты поездки или всего на пару месяцев.
/TOURBUS.RU
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