Еврокомиссия: Число выданных россиянам виз выросло в прошлом году на 20%

Российские туристы в 2024 году подали 606,6 тыс. заявлений на оформление шенгенских виз, а получили 541,8 тыс., доля отказов снизилась по сравнению с 2023 годом и составила 7,5%, следует из статистики Еврокомиссии, которую сегодня опубликовал "Интерфаскс".

По сравнению с 2023 годом число поданных заявлений на визы выросло на 16,5%, а выданных виз – на 20,7%. Доля отказов снизилась почти на 3% - с 10,6% в 2023 году до 7,5% в 2024. Из числа оформленных виз почти 224 тыс. или 41% составили многократные. В 2023 году доля многократных виз составляла 49%

Всего в 2024 году во всем мире было подано 11,7 млн заявлений на оформление шенгенских виз. В первую пятерку заявителей вошли Китай, Турция, Индия, Марокко и Россия. Доля отказов в среднем для всех стран составила 14,8%. Она почти вдвое выше, чем показатель России – 7,5%.



Среди оформленных в 2024 году 9,7 млн шенгенских виз больше всего выдала Франция – 2,5 млн. На втором месте Испания – 1,3 млн, на третьем Германия – почти 1,3 млн. Также в первой пятерке – Италия (почти 1,1 млн) и Греция (609 тыс.).



В 2019 году граждане России подали более 4,1 млн заявлений на оформление шенгенских виз. Россия занимала первое место в мире по этому показателю. Доля отказов составила 1,5%, в 2024 году она была в пять раз выше.



Как ранее рассказал генеральный директор компании PAC Group Илья Иткин, Европа постепенно возвращается в лидеры продаж, и связано это с тем, что туристам стало проще получать шенгенские визы.

"Итальянские визы сейчас выдают очень хорошо – уже на потоке. То же самое можно сказать про греческие, легче стало с визами Франции и Испании. Можно гарантировать выдачу виз в Италию и Грецию за 2-3 недели.

Да и в целом оформление виз – это уже не проблема, а скорее новая реальность: быстрого возвращения к ситуации до 2020 года ожидать не стоит. Туристы уже спокойно принимают факт, что получить визу за день, как бывало раньше, невозможно", - пояснил он.



Эксперт напомнил, что с 2022 года Россия работает с шенгенскими странами по обычному режиму, то есть визовое разрешение не может быть выдано меньше, чем за 7 дней – это примерный срок проверки документов в Брюсселе.

"Для любой страны шенгенского соглашения действуют единые правила. К этим семи дням добавляется еще несколько дней в консульстве. Но очень важно понимать, что за последний год с визами все стало значительно проще", - подчеркнул эксперт.

Г-н Иткин заметил, что пакет документов для шенгенских виз тоже не избыточен, в нем нет сложных для оформления требований. Сложнее оформлять визы в Великобританию или США.





В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией, в результате чего более чем вдвое вырос консульский сбор, значительно увеличились сроки рассмотрения документов, визы зачастую выдают только на даты поездки или всего на пару месяцев.

/TOURBUS.RU