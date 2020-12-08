OneTwoTrip: Число бронирований санаториев выросло за год на 44%

Высокий спрос на оздоровительный отдых в России подтверждают и наши эксперты

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные заказы на лето и выяснил, в каких городах его клиенты планируют отдыхать в санаториях.

Оказалось, что подобные объекты размещения становятся популярнее: количество бронирований за год выросло почти в полтора раза — на 44%.

Средняя продолжительность отдыха в санатории составляет от 4 до 7 дней — на такой срок оформлены 42% заказов. Однако многие путешественники, или 23%, планируют провести в лечебно-профилактических учреждениях от 8 до 14 дней.

В половину бронирований включено трёхразовое питание. Интересно, что 52% россиян предпочитают оздоравливаться в одиночестве, а ещё в 36% заказов указано два человека.

Самым популярным направлением для летнего лечебно-профилактического отдыха оказался курорт Армхи в Ингушетии: на него приходится 23,1% бронирований. Средняя стоимость номера там составляет 5 500 рублей в сутки. Вторую строчку занял Кисловодск с долей 15,4%, на третьей — Евпатория (11,5%). Восстановительный отдых в местных санаториях обойдётся в 12 000 рублей за ночь.

Кроме того, в топ мест, куда летом путешественники планируют отправиться восстанавливать силы, вошли несколько локаций Краснодарского края: Мацеста (доля — 7,7%; стоимость номера — около 15 000 рублей за ночь), Хоста (4,0%; 3 000 рублей), Анапа (3,6%; 6 000 рублей) и Адлер (3,5%; 15 000 рублей).

Попал в список ещё один город Кавминвод — Ессентуки (4,5%), где забронировать санаторий можно за 14 000 рублей в сутки. А также уральская столица — Екатеринбург (4,2%; 7 000 рублей), и даже один белорусский город — Витебск, на который приходится 4,0% бронирований, а номер обойдётся примерно в 3 000 рублей за ночь.

Как отметил в интервью «Турбизнесу» Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», «В последние несколько лет спрос на санатории подрастал на 10% в год, сейчас же где-то на 7%.

Сложившейся ситуации это не меняет: дефицит мест остается. Глубина продаж высокая, если говорить о летнем сезоне, то сейчас в популярные санатории можно купить путевки на вторую половину августа. Для бизнеса это хорошо, а вот гостей нередко такая ситуация застает врасплох.

Как и ситуация с ценами – за последние два года они подросли процентов на 30, к новым затратам клиентам санаториев нужно еще привыкнуть. Рост цен связан с затратами на персонал: нужно удерживать высококвалифицированных врачей, недешево обходится и обслуживающий персонал. Сотрудникам отрасли необходимо было повышать зарплаты - с этим владельцы объектов санкура столкнулись повсеместно.

Дефицит мест в санаториях привел по сути к возвращению формата курсовки: люди останавливаются в квартирах и апартаментах, а лечатся в здравницах.

Основной аудиторией санаториев остаются гости 55+. Да, едут и более молодые, 30-35 лет на диагностику, релакс, детокс, восстановление. У этой группы популярны короткие программы , ей важно не только физическое, но и ментальное оздоровление. Поэтому в штатах лечебных корпусов появились психологи.

Рост цен при дефиците размещения продолжится: в 2024 году в один из пятизвездочных санаториев Кисловодска мы продали путевку за 1,2 млн руб».

/TOURBUS.RU