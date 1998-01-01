Дмитрий Арутюнов: «Шардже нужно ослабить строгие порядки для туристов и стоить больше люксовых отелей»

Хотя россияне занимают первое место среди иностранных гостей в Шардже, нашим туристом еще предстоит по-настоящему открыть этот эмират

В рамках выставки Arabian Travel Market Комитет по развитию коммерции и туризма эмирата Шарджа (SCTDA) обнародовал статистику по туристическому сектору эмирата в 2024 году.

Так, количество российских туристов в Шардже в 2024 году увеличилось на 18% по сравнению с 2023-м и составило 270 тыс. человек.

Тем самым, наши туристы стали лидерами турпотока в Эмират. На втором месте 170 тыс. гостей из Индии (6% прирост), на третьем — 100 тыс. европейских туристов (+16%).

Самый значительный рост показал Китай — 60 тыс. гостей в 2024 году и +828% по сравнению с 2023. Всего же, в соответствии с данными, в 2024 году в отелях Шарджи остановились 1,6 миллиона иностранных гостей, что на 11% выше, чем в 2023 году.

По словам основателя и гендиректора туроператора «АРТ-тур» Дмитрия Арутюнова, Шарджа практически первой из эмиратов предложила россиянам прекрасный пляжный отдых.

Но при этом, эмират остается и самым консервативнымиз всех- здесь запрещена продажа и употребление алкоголя, а также довольно строгие требования к дресс - коду на общественных пляжах.

Как отмечает эксперт, «это довольно сильно тормозит развитие туристической отрасли Шарджи, поэтому и крупные игроки сюда не торопятся приходить. Ведь чтобы в полной мере называться отелями международного уровня, надо равняться на соседей. Дубай, Абу-Даби, Фуджейра, Рас-эль-Хайма «уже давно впереди планеты всей».

Шардже надо, как минимум, решить проблему алкогольных баров и ослабить требования к исламскому дресс-коду. Но пока власти на это в Шардже не идут. На мой взгляд, его развитие остановилось где-то в 90-х гг. Особенно, если сравнивать с изменениями, которые происходят также в соседних странах.

Посмотрите на Катар, Оман, Бахрейн – разительные перемены. Эти страны стараются идти в ногу со временем, там появляются новые отели, новые предложения для взыскательных туристов. Мы, конечно, смотрим на перспективу. У Шарджи – огромный потенциал и приведенные выше цифры – тому наглядное подтверждение.

Я бы даже сравнил этот Эмират с марафонцем, который уже на дистанции, накопил сил и поел энергетических протеиновых батончиков. Вот сейчас объявят: «Старт!» И он рванет с удвоенной энергией.

Мне очень хочется, чтобы этот старт произошёл как можно раньше! И что через несколько лет мы сможем увидеть новую, обновленную Шарджу, которая будет максимально дружелюбна ко всем нашим туристам,и с люксовыми отелями мирового уровня».

/TOURBUS.RU





Фото: Управление по развитию туризма Шарджи



