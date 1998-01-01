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Anex принял решение летать летом на Пхукет

Чартерная программа на лайнерах Red Wings будет осуществляться из Москвы два раза в неделю по конец октября

Туроператор Anex принял решение о запуске чартерной программы в Таиланд на летний сезон 2025 года. На рейсах будут лететь и клиенты «Интуриста», - сообщает сегодня АТОР.

Новые предложения сформированы на базе рейсов Red Wings из Москвы на Пхукет с частотой два раза в неделю в период с мая по октябрь.

Информации о планах по расширению географии пока нет.

На Red Wings своих туристов в летнем сезоне также будет возить Fun&Sun из 4 городов РФ, а Pegas Touristik – на рейсах «Икар» тоже из 4 городов.

В 2024 году на «Икаре» летали и туристы Coral Travel. О чартерных планах на лето 2025 года этот туроператор пока не сообщал.

Заявленная география вылетов чартерных рейсов на Пхукет летом у всех трех туроператоров – шесть городов РФ (Москва, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Сочи, Иркутск).

Текущую динамику продаж туров в Таиланд на чартерах в Anex называют уверенной и говорят о продолжении тренда роста спроса на летний Таиланд, намеченного в прошлом году.

Хорошим стимулом для выбора этого азиатского королевства в качестве места для летнего отпуска являются цены. Они выгодно отличаются от расценок высокого сезона.

Бронирования уже идут достаточно активно. Цены тоже вполне привлекательные. Тур на двоих с перелетом на 9 ночей и завтраками можно купить за 160 тыс. руб.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, с января по апрель Таиланд посетили более 880 тысяч россиян, на 15,2% больше, чем за эти же четыре месяца 2024 года.

Динамика российского рынка вполне сопоставима со средней по всем странам. Так, суммарный иностранный турпоток в Таиланд из всех стран с начала года превысил отметку в 4,5 млн туристов. Прирост в годовом выражении – более 18%.

В отдельно взятом апреле 2025 года Таиланд принял 160 тыс. россиян, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Объемы турпотока за первые четыре месяца 2025 года позволяют России удерживать лидерство среди не-азиатских стран и по-прежнему входить в ТОП-5 стран – поставщиков туристов в Таиланд.

Из стран постсоветского пространства лучшие показатели по турпотоку в Таиланд продемонстрировал Казахстан: 91 189 визитов граждан этой страны в январе – апреле.

Хорошие результаты показывает Беларусь – плюс 151,79% и 16 125 туристов за первые четыре месяца 2025 года.

/TOURBUS.RU