Илья Уманский: Въездной поток в Россию вырастет в этом году на 15%

Иностранные туристы проводят в поездках по нашей стране в три раза больше времени, чем россияне

Рост въездного турпотока в Россию в летнем сезоне-2025 может составить 15%, наиболее перспективные рынки – страны Ближнего Востока и Азии. Иностранные путешественники очень выгодны туротрасли, так как проводят в поездках по стране в среднем втрое больше времени, чем сами россияне, рассказал на пресс-конференции в Москве президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, - сообщает пресс-служба РСТ.

«Очень высокий спрос мы наблюдаем со стороны туристов из стран Ближнего Востока. Здесь увеличение объема авиаперевозки влияет на рост турпотока. В ближайшее время рассчитываем, в частности, на постановку рейса из Саудовской Аравии, у которой значительный потенциал спроса на поездки в Россию.

В целом география туристического спроса довольно широкая. Это и Индия, и страны Персидского залива, Иран, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия и даже Тайвань», – сказал г-н Уманский.

Рейтинг самых востребованных у зарубежных гостей направлений сохраняется неизменным – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

«Помимо организованного туризма, который приходится на туроператоров, растет и спрос со стороны самостоятельных зарубежных туристов. Мы фиксируем рост их числа на 23%. В основном это гости из стран СНГ, Турции, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Индии и Китая.

Иностранные туристы чрезвычайно перспективны для российской туриндустрии, так как проводят в поездках по России примерно в три раза больше времени, чем россияне. Средняя продолжительность их проживания в наших гостиницах составляет 13 ночей», – отметил он.

По словам президента РСТ, более 22% от общего въезда в РФ приходится на поток из Китая.

«В прошлом году он составил 1,12 млн человек. В 2025-м рассчитываем на увеличение, в том числе за счет расширения авиаперевозки.

Однако, на наш взгляд, ключевой потенциал увеличения турпотоков из Китая лежит в приграничном туризме – прежде всего потому, что он растет независимо от авиатранспортной составляющей. Активно растет число китайских туристов в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях», – пояснил г-н Уманский.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», средняя стоимость ночи, по которой самостоятельные иностранные туристы бронировали размещение в российских отелях и апартаментах в начале мая, составила 9 650 рублей – на 13% выше, чем годом ранее.

В майские праздники путешественники бронировали номера в одном объекте размещения в среднем на три ночи.

Самые дорогие бронирования на период праздников совершали туристы из стран Ближнего Востока. Так, гости из Саудовской Аравии платили в среднем 16 900 рублей за ночь, туристы из Кувейта – 16 100 рублей, из ОАЭ – 13 300 рублей, из Турции – 12 200 рублей. Для сравнения, самые бюджетные бронирования – у путешественников из Китая (7 600 рублей за ночь), Казахстана (7 100 рублей) и Белоруссии (5 750 рублей).

По данным «Островка», в топ-10 стран, самостоятельные туристы из которых совершили наибольшее число бронирований размещения в России в начале мая, вошли Белоруссия, Китай, ОАЭ, а также Саудовская Аравия, Кувейт, Индия, Казахстан, Азербайджан, Бахрейн и Оман.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, за первый квартал 2025 года Россию посетили 229 тыс. иностранных туристов, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почти половина – 106,7 тыс. – приехали из Китая, это на 7,9% больше, чем в 2024 году. Также в первой тройке – Турция и Саудовская Аравия.

/TOURBUS.RU