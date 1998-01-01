Майский номер «Турбизнеса» - на пути к читателям

Материалы майского журнала охватывают самые разные темы – гостиничный рынок в России, онлайн-технологии в туризме, речные круизы, изменения в туристическом законодательстве, туристические возможности Омана и многое другое

Вышел из печати очередной, уже 386-й по счету (!) выпуск ведущего и единственного на рынке профессионального журнала «Турбизнес».

Главная тема номера - гостиничный рынок в России. Постоянный эксперт ТБ Алексей Мусакин делает анализ ситуации российского рынка средств размещения, дает прогнозы, комментирует законопроекты о классификации объектов туризма, невозвратных тарифах в отелях.

Эксперты компаний «Островок» и Bnovo Анна Чаплыгина и Валерия Примоленная рассуждают о полноте представления отечественных отелей в онлайне, цифровизации отелей, новых сервисах в этой сфере.

Коммерческий директор компании «Отели.Онлайн» Лейла Назарова представляет читателям новую систему бронирования в b2b2-сегменте.

Интересный разворот «Турбизнеса» анонсирует новые значимые отельные проекты по всей России, которые готовятся к открытию в ближайшем будущем.

Еще один большой иллюстрированный материал посвящен масштабному проекту «Завидово парк» на верхней Волге, который начнет принимать туристов уже в этом году.

О том, как развивается рынок глэмпингов, который насчитывает в России более 700 объектов, можно узнать из статьи «Глэмпинг с «искренним сервисом».

Ежегодный обзор ТБ посвящен теме оздоровительного туризма: проблемам высокого дефицита мест в санаториях, роста цен, а также изменениям аудитории российских здравниц.

Несколько разворотов ТБ посвящены главным событиям весны – завершившемуся 53-му сезону региональных роуд-шоу «Турбизнес», VII Конгрессу турагентов РСТ, старту номинирования на 16-ю награду Russian MICE Award, 25-му Международному Боулинг-ТУРниру, организованному компанией «АРТ-ТУР», очередному роуд-шоу Cuba Unica в Минске.

Рынок речных круизов стал по настоящему массовым. Главные бестселлеры и премьеры весенне-летней навигации-2025 от ведущих круизных игроков – в большом материале «Сезон ярких новинок».

Каким будет рынок авиаперевозок в предстоящем летнем сезоне? На этот и другие вопросы отвечает постоянный колумнист ТБ, вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Не пропустите в «Турбизнесе» рубрику «Закон». Глава юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов рассказывает о том, что касается каждого из нас - уже принятых и готовящихся изменениях в туристическом законодательстве.

Три разворота ТБ открывают читателям арабскую сказку – Оман. Страну Аравийского поуострова, привлекающую восточным колоритом, приятным сочетанием километровых пляжей, бескрайних барханов, современных люксовых отелей, разнообразием туристических предложений.

Это только часть интересных материалов мартовского «Турбизнеса».

Прочитать весь номер вы можете на портале «Турбизнес».

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