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«Островок»: Иностранный турпоток в Россию на майские праздники заметно вырос

Больше всего туристов приехало в начале мая из ОАЭ, Китая и Беларуси

Самыми многочисленными зарубежными туристами, посетившими Россию в прошедшие майские праздники, стали гости из Беларуси, Китая и ОАЭ – такие данные приводит сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Лидирующими внутренними направлениями по приросту спроса стали Владивосток и Волгоград. Специалисты «Островка» проанализировали спрос иностранных гостей на поездки в Россию в начале мая и определили, какими направлениями они стали интересоваться чаще и как спланировали отдых в стране.

В топ-10 стран, туристы из которых совершили наибольшее число бронирований размещения в России в начале мая через «Островок», также вошли Саудовская Аравия, Кувейт, Индия, Казахстан, Азербайджан, Бахрейн и Оман.

В целом число бронирований размещения, совершенных иностранными туристами на 1-15 мая через «Островок», выросло на 40% относительно прошлого года.

Заметнее всего вырос интерес к поездкам в Россию у туристов из Китая – по данным «Островка», от них было совершено в 2,5 раза больше бронирований, чем в прошлом мае. Также значительно увеличился поток гостей из Кувейта (+81%), Индии (+65%), ОАЭ (+59%), Турции (+31%), Саудовской Аравии (+25%) и Казахстана (+24%).

Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, прокомментировала: «Мы наблюдаем устойчивый рост въездного туризма уже не первый сезон: с начала весны спрос на бронирование размещения по стране вырос на 20%, а на предстоящее лето демонстрирует прирост свыше 30%.

Свою роль играют и усилия по упрощению визового режима, и расширение прямого авиасообщения с рядом стран Азии и Ближнего Востока».

По данным «Островка», в этом году иностранные туристы проявили интерес к более широкой географии российских направлений, выходящей за пределы столичных маршрутов.

Так, более чем в два раза больше бронирований совершено в Волгограде и Владивостоке, в полтора раза больше бронирований – в Новосибирске (+49%) и Москве (+44%), на треть увеличился спрос в Иркутске (+35%) и Казани (+33%).

В топ-10 направлений, популярных у зарубежных туристов в начале мая, вошли Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск, Нижний Новгород.

Средняя стоимость ночи, по которой иностранные туристы бронировали размещение в российских отелях и апартаментах в начале мая, составила 9 650 рублей – на 13% выше, чем годом ранее (8 550 рублей).

В период праздников путешественники бронировали номера в одном объекте размещения в среднем на три ночи.

Самые дорогие бронирования на период праздников совершали туристы из стран Ближнего Востока. Так, гости из Саудовской Аравии платили в среднем 16 900 рублей за ночь, туристы из Кувейта – 16 100 рублей, из ОАЭ – 13 300 рублей, из Турции – 12 200 рублей.

Для сравнения, самые бюджетные бронирования – у путешественников из Китая (7 600 рублей за ночь), Казахстана (7 100 рублей) и Белоруссии (5 750 рублей).

В поездках по России чаще всего иностранцы выбирают отели (64% бронирований), при этом самые популярные категории – три звезды (21%), четыре звезды (17%) и без звезд (16%).

На апартаменты приходится почти каждое четвертое бронирование (23%), на хостелы – 8%, на гостевые дома – 4%, на кемпинги и глэмпинги – 1%.

/TOURBUS.RU

