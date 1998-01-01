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16 мая
Fun&Sun раскрыл свои летние планы
Новинки сезона – туры на прямых рейсах в Абхазию и Азербайджан
В летнем сезоне 2025 года туроператор Fun&Sun отправляет туристов на чартерных рейсах и блочной перевозке на курорты Турции, Египта, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама. Будут и сезонные новинки – туры на прямых рейсах в Абхазию и Азербайджан, сообщает пресс-служба АТОР.
В летнем сезоне 2025 года Турция остается для Fun&Sun выездным направлением «номер один». Полетные программы в Турцию заявлены из 17 городов России на крыльях 6 авиакомпаний: Red Wings, «Уральские авиалинии», «Азимут», Pegasus Airlines, AZUR air и Corendon Airlines (эксклюзивный контракт).
Туристы смогут отправиться как на Анталийское побережье Турции, так и на курорты Эгейского побережья (из Москвы будут вылеты в Бодрум и Даламан, из Минеральных вод – в Бодрум).
Туроператор удерживает большую долю и в организованном турпотоке из России в Стамбул. С сентября Fun&Sun возобновит блочную полетную программу в Стамбул из Москвы. Пакетные туры на ежедневных блоках мест на рейсах «Уральских авиалиний» с включенным трансфером доступны для бронирования с 3 сентября по 22 октября. Из регионов туристам предложат GDS-туры в Стамбул.
В Египет Fun&Sun будет летать в Хургаду (рейсы из 6 городов) и Шарм-эль-Шейх (из 16 городов). В этом году география вылетов на Красное море расширилась за счет включения двух новых городов – Красноярска и Новосибирска.
Перелеты на курорты Египта осуществляются на рейсах Air Cairo, Red Wings, Al Masria Airlines и «Уральских авиалиний». В отельной базе – почти 300 отелей, включая объекты таких популярных цепочек как Rixos, Sunrise и Pickalbatos.
В ОАЭ Fun&Sun отправляет туристов на собственных рейсах в Дубай, Шарджу и Рас-эль Хайму. Улететь на отдых в Эмираты вместе с FUN&SUN можно из 14 городов России. В отельном ассортименте в ОАЭ – более 300 объектов, треть из которых на моментальном подтверждении.
В летнем сезоне 2025 года Fun&Sun продолжит летать в Таиланд – на Пхукет и в Паттайю. Вылеты на рейсах Red Wings выполняются из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Сочи. На Пхукете этим летом в отеле The Old Phuket Karon Beach 4* будет работать детский клуб Toucan.
Новинкой сезона стал запуск блочной полетной программы Fun&Sun на рейсах Red Wings в Нячанг из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Красноярска. В Нячанге для бронирования доступны свыше 170 отелей, в Фантьете – более 60 объектов. Во Вьетнаме начала работать собственная принимающая компания туроператора.
Среди новинок сезона на направлениях ближнего зарубежья FUN&SUN – эксклюзивная блочная полетная программа на рейсах AZAL на курорт Sea Breeze Resort в Азербайджане. Она стартует 1 июня. В неделю запланировано 4 вылета из Москвы в Баку.
Усилит Fun&Sun и свое присутствие и в Абхазии. Туроператор сформировал и выставил в продажу GDS-туры на прямых рейсах в Сухум – авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Москвы (в мае вылеты по субботам) и авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода (вылеты по пятницам). Также добраться до Абхазии можно на блочной перевозке или регулярном рейсе в Сочи.
Всего в отельной базе Fun&Sun в Абхазии – более 250 объектов.
/TOURBUS.RU
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