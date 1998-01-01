Fun&Sun раскрыл свои летние планы

В летнем сезоне 2025 года туроператор Fun&Sun отправляет туристов на чартерных рейсах и блочной перевозке на курорты Турции, Египта, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама. Будут и сезонные новинки – туры на прямых рейсах в Абхазию и Азербайджан, сообщает пресс-служба АТОР.

В летнем сезоне 2025 года Турция остается для Fun&Sun выездным направлением «номер один». Полетные программы в Турцию заявлены из 17 городов России на крыльях 6 авиакомпаний: Red Wings, «Уральские авиалинии», «Азимут», Pegasus Airlines, AZUR air и Corendon Airlines (эксклюзивный контракт).

Туристы смогут отправиться как на Анталийское побережье Турции, так и на курорты Эгейского побережья (из Москвы будут вылеты в Бодрум и Даламан, из Минеральных вод – в Бодрум).

Туроператор удерживает большую долю и в организованном турпотоке из России в Стамбул. С сентября Fun&Sun возобновит блочную полетную программу в Стамбул из Москвы. Пакетные туры на ежедневных блоках мест на рейсах «Уральских авиалиний» с включенным трансфером доступны для бронирования с 3 сентября по 22 октября. Из регионов туристам предложат GDS-туры в Стамбул.

В Египет Fun&Sun будет летать в Хургаду (рейсы из 6 городов) и Шарм-эль-Шейх (из 16 городов). В этом году география вылетов на Красное море расширилась за счет включения двух новых городов – Красноярска и Новосибирска.

Перелеты на курорты Египта осуществляются на рейсах Air Cairo, Red Wings, Al Masria Airlines и «Уральских авиалиний». В отельной базе – почти 300 отелей, включая объекты таких популярных цепочек как Rixos, Sunrise и Pickalbatos.

В ОАЭ Fun&Sun отправляет туристов на собственных рейсах в Дубай, Шарджу и Рас-эль Хайму. Улететь на отдых в Эмираты вместе с FUN&SUN можно из 14 городов России. В отельном ассортименте в ОАЭ – более 300 объектов, треть из которых на моментальном подтверждении.