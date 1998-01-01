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16 мая
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 21 мая в Тюмени
В программе - представление летних туроператорских и гостиничных программ в Москве, экскурсионных возможностей, деловые переговоры

 

Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 21 мая в Тюмени.

Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Тюменской области посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.

В программе - представление летних туроператорских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.

  

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

21 мая (среда) 2025 г., 12:00 - 14:30

Тюмень, ул. Советская, 63, Музейный комплекс им. И.Я. Словцова

  

УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ

- АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»

 

- ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ

Империя туризма

7 холмов

Тари-Тур

Калита-тур

Pegas Touristik

 

- ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

Театр "Антигравитация" (Медиагруппа "Красный квадрат")

Музей "АТОМ"

Panorama 360

 

- ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Отель "Арт Москва Войковская" 4* (ZONT HOTEL GROUP)

Plaza Garden WTC 5*

Sheraton Skypoint Luxe 5*

Дизайн-отель "СтандАрт" 5*

 

Регистрация для участия в мероприятии 

 

Фото: Мостуризм


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