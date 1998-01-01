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16 мая
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 21 мая в Тюмени
В программе - представление летних туроператорских и гостиничных программ в Москве, экскурсионных возможностей, деловые переговоры
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 21 мая в Тюмени.
Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Тюменской области посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.
В программе - представление летних туроператорских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
21 мая (среда) 2025 г., 12:00 - 14:30
Тюмень, ул. Советская, 63, Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ
- АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»
- ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ
Империя туризма
7 холмов
Тари-Тур
Калита-тур
Pegas Touristik
- ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА
Театр "Антигравитация" (Медиагруппа "Красный квадрат")
Музей "АТОМ"
Panorama 360
- ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Отель "Арт Москва Войковская" 4* (ZONT HOTEL GROUP)
Plaza Garden WTC 5*
Sheraton Skypoint Luxe 5*
Дизайн-отель "СтандАрт" 5*
Регистрация для участия в мероприятии
Фото: Мостуризм
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