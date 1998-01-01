Новости Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 21 мая в Тюмени В программе - представление летних туроператорских и гостиничных программ в Москве, экскурсионных возможностей, деловые переговоры

Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 21 мая в Тюмени. Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Тюменской области посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы. В программе - представление летних туроператорских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 21 мая (среда) 2025 г., 12:00 - 14:30 Тюмень, ул. Советская, 63, Музейный комплекс им. И.Я. Словцова УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ - АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» - ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ Империя туризма 7 холмов Тари-Тур Калита-тур Pegas Touristik - ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА Театр "Антигравитация" (Медиагруппа "Красный квадрат") Музей "АТОМ" Panorama 360 - ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ Отель "Арт Москва Войковская" 4* (ZONT HOTEL GROUP) Plaza Garden WTC 5* Sheraton Skypoint Luxe 5* Дизайн-отель "СтандАрт" 5* Регистрация для участия в мероприятии Фото: Мостуризм

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