Аналитики: спрос на зарубежные направления на майские праздники вырос на 28%, на внутренние — только на 5%

Как сообщает Аналитическая служба АТОР, по данным крупнейших участников туристического рынка, итоговый прирост объема продаж туров на майские праздники по зарубежным направлениям оказался немного меньше, чем ожидалось в первой декаде апреля – около +28% в сравнении с майскими длинными выходными 2024 года.

У крупных компаний рост фиксируется на уровне +11-40%, у игроков среднего уровня +40-60%.

Майские праздники 2025 года на фоне укрепления курса рубля показали очевидный всплеск интереса к выездному туризму и зарубежным направлениям. При этом организованный внутренний туризм показал в этом году динамику только +5% год к году на длинные майские выходные.

Многопрофильные туроператоры, продающие и Россию, и зарубежные направления, отчетливо видели разницу. «Благодаря укреплению рубля зарубежные направления росли в спросе, а многие внутренние стагнировали или даже падали», – констатировали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Несмотря на то, что у всех компаний планы показатели продаж были выполнены, итоговые показатели продаж, как говорят эксперты, могли бы быть лучше, если бы не «авиаколлапс» во вторые майские длинные выходные.

«В большей степени это коснулось Турции, где возникли проблемы с перелетами по уже оформленным турам, и тех туристов, кто планировал «сегодня» купить тур «на завтра», – отмечают в «Русском Экспрессе».

Но так как последняя категория туристов составляла небольшую часть отдыхающих, затруднения с рейсами во вторые майские праздники смазали прогноз совсем немного – в их период люди в основном уже возвращались с отдыха, а не вылетали. По статистике «Интуриста», 92% туристов забронировали туры на первые праздники с захватом следующих рабочих дней, 4% взяли короткие туры только на первые, и столько же (4%) туры с вылетом во вторые длинные майские выходные.

«В целом, прогнозные объемы в 900 тысяч поездок за рубеж достигнуты. Фиксируем повышенный спрос за счет окрепшего рубля и дополнительного майского выходного. К счастью, лишь небольшие коррективы в итоговые продажи внесли закрытие воздушного пространства над Пакистаном и Индией, а также ограничения на полёты в московских аэропортах, которые привели к многочасовым задержкам и отмене части рейсов», – резюмирует Артур Мурадян, вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel.

По данным операторов, средняя глубина продаж туров на майские праздники в 2025 году составила 42-55 дней, что больше на 15-20%, чем в прошлом году.

В основном туры на майские выходные туристы приобретали заранее: так, из статистики продаж Pegas Touristik следует, что лишь менее 10% туристов купили туры незадолго до вылета.

По агрегированным данным туроператоров, итоговый рейтинг самых популярных зарубежных направлений на майские праздники 2025 года (заезды 28 апреля – 11 мая) выглядит так:

Турция: 48% (годовой прирост объемов в среднем по рынку на 15%)

Египет: 20% (прирост на 30%)

ОАЭ: 13% (прирост на 14%)

Таиланд: 7% (прирост на 24%)

Вьетнам: 5% (прирост многократный из-за наличия чартеров в этом году)

Мальдивы, Китай, Абхазия и остальные направления – вместе 7% (прирост в среднем на 60%)

Вьетнам благодаря чартерным программам впервые в истории вошел в ТОП-5 самых продаваемых направлений на майские праздники у Coral Travel и Pegas Touristik.

«Активно растет Вьетнам за счет расширившейся перевозки и снизившихся цен. Мы увидели значительное оживление спроса по субмассовым направлениям, что прогнозировалось еще в начале весны. Туристы активно едут и на острова Индийского океана: растут Мальдивы, мы увидели неожиданно впечатляющий спрос на Маврикий, несмотря на отсутствие прямых рейсов. Фактически это направление сейчас даже несколько опережает Сейшелы», – рассказали в Space Travel.

В компании TEZ Tour фиксируют рост спроса на туры в Китай в районе +50%. «Рост интереса связан с достаточно простым визовым режимом, разнообразными прямыми рейсами, а также уникальной природой Китая и хорошими ценами», – считают в компании. Прирост продаж туров в КНР отмечают также и в других компаниях.

Отмечен хороший прирост продаж туров в Абхазию (+25%). «Полагаем, что это связано с обилием позитивных новостей по направлению, после выборов в республики бронирования шли ударными темпами», – говорят в «Интуристе».

В туроператоре PAC Group также отмечают более чем 100% увеличение количества бронирований зарубежных морских круизов на эти майские праздники по сравнению с прошлым годом.

Многие туроператоры отмечают как очень важный тренд прошедших длинных майских выходных настоящий «взрыв» в разнообразии географии путешествий россиян, что в прошлом году не было столь заметно.

В «Русском Экспрессе» отмечают рост спроса на эти майские праздники на такие страны, как Катар, Франция, Оман, Бахрейн, Испания, Иордания. Были туры и в совсем редкие страны: по данным туроператора, в его системе Online Express на майские праздники были проданы 3 тура в островное государство Антигуа и Барбуда в Карибском море, 1 тур в Исландию, 1 тур в Бенин, 1 тур в Замбию, 1 тур в Панаму, 1 тур в Намибию.

«На эти майские праздники было много бронирований туров в Европу. Даже с длительным выходом виз, даже с пересадочными рейсами, и когда всего 4 дня праздников, и нужно долететь с пересадкой: все равно туристы с удовольствием бронируют, мы видим очень большой рост. Еще из неожиданного – наблюдаем хороший рост бронирований Японии и Катара», – отметили в PAC Group.

/TOURBUS.RU