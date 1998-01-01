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15 мая
Vietnam Airlines возобновила рейсы из Ханоя в Москву после трехлетнего перерыва
На российском маршруте авиакомпания будет эксплуатировать свой флагманский лайнер Boeing B787 Dreamliner
В Radisson Collection Hotel Moscow состоялась торжественная церемония открытия прямых рейсов Ханой-Москва и презентация туристических возможностей Вьетнама.
Впервые после трехлетнего перерыва, рейс VN063 вылетел из Ханоя 8 мая в 10:45 утра и приземлился в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве в 15:40 по местному времени, вернув этот маршрут в свою регулярную полетную программу ( рейсы были приостановлены в 2022 году).
Ожидается, что в 2025 году Vietnam Airlines восстановит и откроет еще 15 новых международных маршрутов, в том числе в Италию, Данию, Китай, Индию, Японию и другие страны.
В ходе презентации начальник отдела бронирования и продаж представительства авиакомпании в РФ Екатерина Терсновская прокомментировала, что на первом этапе перелеты будут выполняться дважы в неделю по вторникам и четвергам, а к 2026 году частота будет увеличена до 3 рейсов в неделю.
«На российском маршруте авиакомпания будет эксплуатировать свой флагманский широкофюзеляжный лайнер Boeing B787 Dreamliner, - отметила она.
– Сегодня в активе Vietnam Airlines 39 маршрутов внутри страны и 70 международных направлений в 22 странах мира.
У компании есть специальные программы лояльности для часто летающих пассажиров, для корпоративных клиентов, а также специальные условия для туроператоров.
Для пассажиров, следующих транзитом через Ханой, действует специальная бесплатная программа пребывания в столице Вьетнама, включающая экскурсию по городу и/или пребывание в отеле (необходимо предварительное бронирование)».
Заместитель директора Национальной администрации Вьетнама по международным отношениям и маркетингу г-н Чан Фонг Бинь также добавил, что возобновление рейсов по маршруту Ханой-Москва-Ханой происходит в канун 30-летнего юбилея авиакомпания, который будет отмечаться 27 мая.
Он подчеркнул, что Россия всегда была и остается ключевым туристическим рынком. И ожидается, что 45-дневный безвизовый режим для граждан России (срок действия до 14 марта 2028 года) и упрощенный процесс получения электронной визы для граждан Вьетнама значительно увеличат пассажиропоток между двумя странами. В сочетании с возобновлением прямых рейсов эти условия будут активно способствовать двустороннему росту.
Президент Vietnam Airlines г-н Ле Хонг Ха подчеркнул, что возобновление прямых рейсов значительно улучшит воздушное сообщение между Вьетнамом и Россией: «Эти рейсы не просто связывают две страны, они выполняют функцию амбассадоров, способствуя более тесному сотрудничеству и взаимопониманию, поскольку мы вступаем в новую эру наших двусторонних отношений. Россия всегда была одним из ключевых рынков для Вьетнама в плане развития туризма и торговли.
По итогам 2024 года пассажиропоток между двумя странами превысил 220 тыс. человек, что в 2,3 раза больше, чем в 2023 году».
/TOURBUS.RU
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