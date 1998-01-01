Павловский Посад: 17 мгновений весны и роскошь русской шали…

За первые два месяца 2025 года туристский поток в Московскую область достиг 3,6 млн. турпоездок. Прирост, по сравнению с прошлым годом, составил 85% По данным сервиса «Яндекс Путешествия», особенной популярностью стали пользоваться малые города, с населением менее 50 тыс. человек.

Павловский Посад — это тот случай, когда небольшой провинциальный городок действительно может удивить путешественника. Причем, город привлекает не только своей купеческой архитектурой и павловопосадскими шалями, но и различными праздниками и фестивалями.

В последние годы тысячи туристов целенаправленно приезжают сюда на гастрономические фестивали «Русский холодец», «ЯйцеФест», военно-историческую реконструкцию «Бой при реке Вохна», фестивали колокольного звона в деревне Аверкиево и кузнечного искусства в деревне Бывалино, а также на ежегодный Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова.

В этом году он уже в 9 раз прошел с 24 по 27апреля и был приурочен 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Были показаны исторические фильмы с участием народного артиста СССР Вячеслава Тихонова, художественные и документальные киноленты, посвященные знаковым личностям отечественного кинематографа — режиссерам, актерам и композиторам.

По словам заместителя главы Павлово-Посадского городского округа Светланы Аргуновой, - «Кинофестиваль, который ежегодно собирает порядка 10 тыс. гостей и туристов, - уникальная возможность встретиться и даже пообщаться с культовыми фигурами кинематографа.

Далеко не каждый город может этим похвастаться. За годы проведения у нас побывали настоящие легенды сцены: Василий Лановой, Игорь Костолевский, Ирина Печерникова и мн. др.

Сегодня жюри возглавил заслуженный артист Российской Федерации Владимир Конкин, на сцену выходила заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, заслуженный артист РФ Валерий Яременко, актеры театра и кино Елена Бирюкова и Владимир Бутенко.

А президентом кинофестиваля является дочь Вячеслава Тихонова – Анна Тихонова.

Все знают, что замечательный актер, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат многочисленных советских премий высшего порядка, Вячеслав Васильевич Тихонов родился и жил в Павловском Посаде. Память о нем живет на улицах нашего города».

Ни один туристический маршрут не обходится без посещения Дома-музея В.В. Тихонова, открытого в 2018 году. Музей интерактивный, есть мультимедийные устройства, во время экскурсий звучит голос Тихонова. Авторы экспозиции постарались максимально сохранить аутентичный интерьер и вещи актера, а помимо экскурсий по основной экспозиции здесь проводятся различные квесты и вечера.

Также, в городе пользуется популярностью туристический маршрут «Родина Павловопосадского платка», который протянулся от Привокзальной площади до Павловопосадской платочной мануфактуры. Текстильное производство в нашем городе появилось еще в XVIII веке, но в середине XIX века здесь начали производить платки с набивным рисунком, которые покорили модниц во всем мире.

Узнать больше об этом промысле можно в музее при мануфактуре и в музее истории русского платка и шали. Они до сих пор считаются символом исконно русской роскоши и, хотя уже создаются по усовершенствованным технологиям, - их стиль остался неизменным и узнаваемым. Это настоящий бренд Павловского Посада, без которого не уезжает практически ни один турист.

/TOURBUS.RU