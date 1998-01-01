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15 мая
Власти Анапы отменили до конца года курортный сбор
С инициативой приостановить действие туристического налога ранее выступил Российский союз туриндустрии
Власти Анапы приняли решение приостановить взимание курортного сбора на курорте до конца 2025 года, чтобы повысить привлекательность направления для туристов, сообщает cегодня Российский союз туриндустрии (РСТ).
“До конца 2025 года в Анапе приостанавливается взимание туристического налога. Решение принято в связи с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов после аварии в Керченском проливе. Нормативный акт будет утвержден на ближайшей сессии городского совета", - говорится в сообщении в телеграм-канале объединения.
“До 1 июня все пляжи должны получить заключения о соответствии требованиям безопасности от Роспотребнадзора. За исключением Анапы. Понимаем, что там это невозможно до полной очистки территории. Поэтому важно открыто и честно информировать местных жителей и отдыхающих со всей страны о ситуации с пляжами, о действующих ограничениях.
Со своей стороны мы поддержим отельеров и детские здравницы, прорабатываем вопросы с министерством финансов России. Также предлагаю главам этих муниципалитетов в качестве меры поддержки курортной отрасли временно приостановить сбор туристического налога", - сказал г-н Кондратьев в ходе совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии.
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