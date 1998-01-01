Власти Анапы отменили до конца года курортный сбор

Власти Анапы приняли решение приостановить взимание курортного сбора на курорте до конца 2025 года, чтобы повысить привлекательность направления для туристов, сообщает cегодня Российский союз туриндустрии (РСТ).

“До конца 2025 года в Анапе приостанавливается взимание туристического налога. Решение принято в связи с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов после аварии в Керченском проливе. Нормативный акт будет утвержден на ближайшей сессии городского совета", - говорится в сообщении в телеграм-канале объединения.



По словам мэра Анапы Василия Швеца, отмена сбора поможет поддержать курортную инфраструктуру и повысить привлекательность направления для туристов.



С инициативой приостановить действие туристического налога ранее выступил Российский союз туриндустрии. Обращение в адрес губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева касалось курортных территорий, наиболее пострадавших от ЧС – в частности, Анапы и Темрюкского района.



“До 1 июня все пляжи должны получить заключения о соответствии требованиям безопасности от Роспотребнадзора. За исключением Анапы. Понимаем, что там это невозможно до полной очистки территории. Поэтому важно открыто и честно информировать местных жителей и отдыхающих со всей страны о ситуации с пляжами, о действующих ограничениях.

Со своей стороны мы поддержим отельеров и детские здравницы, прорабатываем вопросы с министерством финансов России. Также предлагаю главам этих муниципалитетов в качестве меры поддержки курортной отрасли временно приостановить сбор туристического налога", - сказал г-н Кондратьев в ходе совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии.



Глава Анапы Василий Швец сообщил, что вдоль анапских пляжей курсируют автопатрули мониторинговых групп.

"Сегодня пляжи – очень острый вопрос. В связи с ЧС 133 песчаных пляжа и 8 галечных вошли в план очистки от нефтепродуктов. Фактически это все наши оборудованные пляжи. Продолжаем работу. Информацию ежедневно направляем в Минкурортов края", - сказал Швец.



Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.



По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.

/TOURBUS.RU