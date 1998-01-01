Эксперты: Из-за коллапса в аэропортах заметно упали продажи на вторую половину мая

Коллапс не повлиял на итоги майских каникул, но привел к снижению дальнейших бронирований на 20-30%

По данным платформы для отелей Travelline, спрос на объекты размещения в регионах РФ в период майских праздников на 42% превысил показатели аналогичного периода 2024 года.

На зарубежных направлениях продажи организованных туров выросли по разным оценкам от 20% до 75%. Коллапс в российских аэропортах не повлиял на итоги майских каникул, так как туры продавались заранее, но привел к снижению бронирований туров на второй неделе мая на 20-30%, - сообщает пресс-служба РСТ.

По информации Travelline, в десятку лидеров по бронированиям отелей среди российских регионов вошли Краснодарский край с долей в общих продажах 20,2% (+33% к прошлому году), Санкт-Петербург – 15,7% (+50%), Москва – 13,4% (+65%), Ставропольский край – 5,6% (+26%), Татарстан – 4,2% (+25%), Крым 3,2% (+82%), Калининградская область – 3,2% (+26%), Московская область – 3% (+28%), Ярославская область – 2,3% (+81%) и Нижегородская область – 2% (+30%).

По оценке генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, за майские праздники рост объемов в целом по всем внутренним направлениям составил 5% к прошлому году, исключая Анапу. В первую пятерку вошли Краснодарский край, Кавминводы, Санкт-Петербург, Крым, Подмосковье.

«А год назад Крым даже в топ-5 не входил, рост по нему значительный – 35%. Краснодарский край без Анапы вырос на 3%, Питер и Подмосковье прибавили по 10%. Больше выездов было в первые майские выходные», – сообщил г-н Ромашкин.

Эксперт добавил, что Анапа в этот период показала всего минус 5% по сравнению с прошлым годом, в то время как на лето падение продаж уже составляет 75%. «Причина очевидна – в мае там еще не купаются. Ждем на днях очередного заявления Роспотребнадзора о состоянии анапских пляжей», – сказал он.

Оценки роста спроса на выездных направлениях у туроператоров разнятся. Так, у Fun&Sun продажи туров на майские праздники выросли на 74% в сравнении с прошлым годом. В топе популярных направлений Турция, Абхазия, Египет, ОАЭ, Таиланд.

Помимо этого туроператор фиксирует рост спроса на туры в страны бывшего СССР – Грузию, Армению, Белоруссию, Узбекистан.

По данным генерального директора компании Space Travel Артура Мурадяна, выездные направления в целом показали рост около 20% по сравнению с прошлым годом, турпоток по России вырос на 18%.

«Коллапс в аэропортах, связанный с задержкой и отменой вылетов с 6 по 12 мая, стал большим стрессом для всего рынка. В нашем случае больше всего пострадали вылеты в Египет. Правда, партнеры нас поддержали, не выставив нам счета за дополнительную ночь для туристов.

Были переносы вылетов, в том числе, по Эмиратам и Турции, но в целом отмен было не более 2-3% от общего числа забронированных туров. Эта ситуация никак не повлияла на итоги майских, так как все продалось заранее. Но во время вторых праздников мы почувствовали, что продажи по всем направлениям просели на 20-30% к аналогичной неделе прошлого года», – уточнил он.

Лидерами среди зарубежных направлений на майские праздники стали, по его словам, ОАЭ, острова Индийского океана, страны Юго-Восточной Азии, Турция и Египет.

«По России у нас в топе продаж Краснодарский край и Крым. В прошлом году мы только начали продавать Крым, в этом направление пошло в рост. Уже можно сказать, что продажи выросли на 30-40%, в том числе и потому, что упала Анапа», – пояснил г-н Мурадян.

Как отметил Сергей Ромашкин, пока невозможно понять, какой будет реакция туристов на внутреннем рынке на массовые отмены вылетов в пиковые даты мая.

«Наверно, негативное влияние как-то скажется, но в эти праздники по стране путешествуют в пять раз меньше россиян, чем в середине лета, поэтому и картина не критичная», – пояснил он.

/TOURBUS.RU