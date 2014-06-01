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14 мая
Fun&Sun: В этом году за рубежом отдохнут 13 млн россиян
В лидерах летних направлений-2025 - Турция, ОАЭ, Египет и Абхазия
Рынок выездного туризма практически восстановился после пандемии, в 2025 году, как ожидается, зарубежный турпоток из России составит 13 млн человек, сообщила замгенерального директора по продажам и маркетингу туроператора Fun&Sun Анна Малинина, которую цитирует «Интерфакс».
"Выездной турпоток за рубеж растет, что связано с общим ростом доходов россиян и повышением интереса к путешествиям. В 2024 году он достиг 11 млн или 86% от уровня допандемийного 2019 года. А в денежном выражении превысил его в два раза из-за роста стоимости зарубежных путешествий и курса рубля.
По данным Российского союза туриндустрии, общий объем реализованных туров за рубеж составил 248,8 млрд рублей", - рассказала она на конференции для турагентств-партнеров.
И мы прогнозируем всплеск интереса к странам Азии. Не только Таиланду и Китаю, уже завоевавшим популярность у россиян, но и Вьетнаму, который в этом году покажет значительный рост турпотока за счет появления чартерных программ".
Так, аэропорту Камрань вьетнамского курорта Нячанг утром в понедельник состоялась торжественная встреча первого рейса российской авиакомпании Red Wings из Казани, в церемонии приняли участие представители департамента культуры, спорта и туризма Вьетнама.
В неделю будет выполняться порядка 4-5 рейсов, что, как ожидается, позволит привозить на курорт около 8 тыс. российских туристов в месяц.
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