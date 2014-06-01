Fun&Sun: В этом году за рубежом отдохнут 13 млн россиян

Рынок выездного туризма практически восстановился после пандемии, в 2025 году, как ожидается, зарубежный турпоток из России составит 13 млн человек, сообщила замгенерального директора по продажам и маркетингу туроператора Fun&Sun Анна Малинина, которую цитирует «Интерфакс».

"Выездной турпоток за рубеж растет, что связано с общим ростом доходов россиян и повышением интереса к путешествиям. В 2024 году он достиг 11 млн или 86% от уровня допандемийного 2019 года. А в денежном выражении превысил его в два раза из-за роста стоимости зарубежных путешествий и курса рубля.

По данным Российского союза туриндустрии, общий объем реализованных туров за рубеж составил 248,8 млрд рублей", - рассказала она на конференции для турагентств-партнеров.



По словам эксперта, рост зарубежных поездок в 2024 году превышал рост внутренних – 17% против 11%. При этом 88% зарубежных турпоездок были совершены на шести направлениях – Турция, ОАЭ, Китай, Таиланд, Абхазия, Египет.

"Вместе с ростом внутреннего и выездного турпотока растет и число туристических компаний. Сейчас оно превышает 14,1 тыс.", - добавила г-жа Малинина.



Эксперт назвала и лидирующие направления по популярности у российских туристов в 2025 году: "Как и в прошлые годы, лидировать среди зарубежных направлений по числу российских туристов будет Турция. В первую пятерку также войдут ОАЭ, Египет, Абхазия.

И мы прогнозируем всплеск интереса к странам Азии. Не только Таиланду и Китаю, уже завоевавшим популярность у россиян, но и Вьетнаму, который в этом году покажет значительный рост турпотока за счет появления чартерных программ".



Напомним, что 11 мая туроператор Fun&Sun запустил чартерную программу на курорт Нячанг во Вьетнаме из трех городов России. Ее выполняет авиакомпания Red Wings.

Так, аэропорту Камрань вьетнамского курорта Нячанг утром в понедельник состоялась торжественная встреча первого рейса российской авиакомпании Red Wings из Казани, в церемонии приняли участие представители департамента культуры, спорта и туризма Вьетнама.



"Самолет Red Wings доставил из Казани около 400 российских туристов. Его торжественно встречали водной аркой. Церемонию организовала принимающая компания Fun&Sun Vietnam совместно с международным аэропортом Камрань, в ней приняли участие руководители Департамента культуры, спорта и туризма Вьетнама. Туристов встречали национальными танцами и музыкой, им были вручены цветы и сувениры", - говорится в сообщении метных СМИ..



Как сообщила директор принимающей компании Лу Тхи Муй, она будет принимать туристов, которые прибудут в Нячанг на рейсах Red Wings из Казани, Москвы, Красноярска и Екатеринбурга в Кханьхоа.

В неделю будет выполняться порядка 4-5 рейсов, что, как ожидается, позволит привозить на курорт около 8 тыс. российских туристов в месяц.

/TOURBUS.RU

