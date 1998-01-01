Новости Алексей Мускаин: «Мы ждем множество интересных гостиничных открытий» Управляющий партнер «Кронвелл Хоспителити групп» подробно рассказал «Турбизнесу» о перспективах развития отечественной гостиничной индустрии

Перспективы российской гостиничной индустрии стали темой интервью «Турбизнесу» ведущего эксперта отрасли, управляющего партнера «Кронвелл Хоспителити групп» Алексея Мусакина. Оценивая сегодняшнюю ситуацию на российском гостиничном рынке, эксперт отметил, что ситуация в отрасли в целом благоприятная. Среднегодовая загрузка российских отелей по итогам года превысила 70-процентную отметку. По сути туристический поток во многих регионах уже давно превосходит показатели доковидных лет. Но пока прибыль на гостиничном рынке ниже, чем в 2019-м. Она снизилась на 15-20 процентных пунктов от доковидных показателей. Если говорить о работе бизнес-отелей за прошлый год, то первое, что обращает на себя внимание -– это существенное увеличение их количества. Этот рост начался в 2023 году, и в 2024-м продолжился. Новые объекты появляются не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Например, проектируются бизнес-отели в Нижнем Новгороде, Владивостоке. Некоторые действующие отели рассматривают варианты увеличения своих конференц-площадей. Второе – это тренд на универсализацию, многофункциональность и трансформирование пространства отеля. В настоящее время благодаря технологиям это стало вполне реальным. Выгодно использовать одни и те же залы для разных целей, например, как для торжественного обеда, так и для деловой конференции. И третье важное изменение – это проведение конференций в гибридном формате. Во время пандемии такой формат был отлично опробован, он позволяет привлекать широкую аудиторию из разных точек мира. В то же время нельзя не отметить огромный спрос на курортные гостиницы, санатории и отели с оздоровительной составляющей. За всю историю 2024 год стал рекордсменом по количеству предложений и спроса. Интерес к оздоровительному отдыху в 1,5 раза превышает емкость курортов, и тарифы на размещение в этом году могут вырасти на 20–30%. В 2024 году почти все коммерческие здравницы, предлагающие хороший сервис, были заполнены и уверенного роста рынка можно добиться лишь после старта новых и реновируемых объектов в 2025–2026 годах, -отмечает эксперт. При этом, отвечая на вопрос, как скажется на работе гостиниц ужесточение миграционной политики, г-н Мускан отмечает, что «Естественно, проблема усложнится. Изменится количество потенциальных работников, которых и так не хватает физически. Наше предложение – формирование центров тестирования трудовых мигрантов на территории их постоянного проживания, а не на территории России. Подобные центры планируется, например, открыть во Вьетнаме, и их вполне можно создать и в республиках бывшего СССР. У нас, в России, проблема кадров в гостиничном бизнесе сегодня стоит остро: во многих вузах есть кафедры или факультеты по гостиничному хозяйству. Около 80-90% мест на этих кафедрах – это платные учебные места. То есть затраты студента на обучение могут составить 200-400 тысяч рублей в год. А средняя зарплата сотрудника на стойке примерно 45 тысяч рублей. Понятно, что не все выпускники хотят идти на такую работу. В итоге не более 30% выпускников профильных факультетов идут работать по специальности в отели. Вторая часть проблемы образования: невозможно научить студентов без учебных отелей. И это должны быть реально работающие отели, куда приезжают реальные туристы». Говоря о том, как обстоят дела в целом со строительством гостиничных объектов по всей стране, эксперт отмечает, что постановление правительства РФ от 9 февраля 2021 года № 141 дало старт активному созданию новой отельной инфраструктуры. Это программа льготных кредитов на строительство отелей – уникальная и перспективная для нашей страны. Но это только начало пути. По проекту в 2025 году рост номерного фонда должен составить действительно несколько тысяч номеров и прирост по этому показателю будет на уровне 7-8%. Байкал, Камчатка, Дагестан, Анапа, Калининградская область – все эти территории пополняются интересной гостиничной инфраструктурой. Так, в Дагестане планируется открытие Каспийского прибрежного кластера, который будет принимать около 350 тысяч туристов в год. Здесь будут возведены гостиницы и коттеджи на 12,5 тысячи мест. В Челябинской области хотят создать горный курорт «Врата Урала», в Воронежской области на берегу Дона появится отель «Ямань Spa Resort» на 400 номеров. В Сочи впервые за 25 лет этой осенью откроется новый санаторий — «Кристалл». В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» уже выделены льготные кредиты и федеральное финансирование на строительство гостиниц, модульных отелей, глэмпингов и кемпингов по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Эти меры обеспечат свыше 50 тысяч новых номеров По итогам 2024 года число внутренних турпоездок превысило 91 млн, показав рост более чем на 10%. И в целом в 2024 году фонд российских гостиниц, санаториев и других коллективных средств размещения увеличился почти на 60 тыс. номеров. При этомза полгода услугами российских отелей воспользовалось 1,8 млн иностранцев, что на 42% больше, чем за тот же период годом ранее. Основной вклад вносят традиционные центры притяжения – Москва, Санкт-Петербург и Казань, где гости из стран Ближнего Востока и Китая практически полностью заместили европейцев. Наши отели принимают также туристов из Гонконга, Индонезии, Ирана. Говоря о том, какие основные факторы будут оказывать влияние на гостиничный рынок в ближайшем будущем, эксперт отмечает, что первый решающий фактор – это открытие границ. Нам важно привлечение гостей с большим средним чеком, и чтобы не только в Москву и Питер, но и в регионы. При этом наши объекты, которые заменили европейские, не должны потерять туристов. Например, Шерегеш. Туда теперь с удовольствием едут люди, привыкшие к альпийским курортам, и нам важно, чтобы после открытия границ они туда ездить не перестали. Поэтому важно обновление номерного фонда, работа над качеством услуг. Конечно, на гостиничный бизнес окажут влияние такие факторы, как ставка кредитования и финансовая политика. Важный фактор – вывод большого числа отелей из нелегального положения. С начала этого года 3,2 тысячи отелей, гостевых домов, пансионатов и других средств размещения уже прошли самооценку и включились в реестр Росаккредитации. Из них 1,7 тысячи объектов ранее там не значились — это шаг к постепенному выводу туристического рынка из «тени» в правовое поле. /TOURBUS.RU Полностью большое интервью с Алексеем Мусакиным будет опубликовано в пятницу в нашей рубрике «Горячая тема»

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