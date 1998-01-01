Новости «АльфаСтрахование» заплатит 32 млн рублей пассажирам задержанных 8-11 мая авиарейсов Cредняя выплата на пассажира из-за задержек майских рейсов при этом составит менее 4,3 тыс. рублей

Исходя из расчетов, предоставленных страховыми компаниями, средняя выплата по страховке от задержки или отмены рейса составляет порядка 4-4,5 тыс. рублей, - сообщает сегодня АТОР. Компания «АльфаСтрахование», которая продает пассажирам полетные страховки при покупке билета, в частности, у группы компаний «Аэрофлот», сообщила, что в период с 8 по 11 мая задержали или отменили рейсы у 7,5 тыс. застрахованных клиентов. Общая сумма выплат, по прогнозам, превысит 32 млн руб. «Для сравнения: в новогодние каникулы 2024/25, пришедший сразу за ними ураган и за весь январь 2025 года мы выплатили 26 млн руб. компенсаций при задержках и отменах вылетов. А за четыре дня в мае заплатим больше этих «рекордных» сумм», – объяснил директор департамента страхования пассажиров «АльфаСтрахование» Дмитрий Мигачев. Несмотря на большую общую сумму, из приведенных цифр следует, что средняя выплата на пассажира составляет менее 4,3 тыс. рублей. При средней стоимости билета по России на начало мая около 10 тыс. руб. страховая премия у этой компании составляет 750 рублей на пассажира. Компенсируются задержки длительностью от трех часов: если рейс отложен на 180 минут, заплатят 1 тыс. рублей. Далее – от 500 рублей за каждый полный час задержки. Максимальный размер выплаты за задержку 10 тыс. рублей. Чтобы на них претендовать, пассажир должен ждать своего вылета не менее 21 часа. То есть в среднем застрахованные пассажиры для того, чтобы получить свои 4 тыс. рублей, просидели в аэропорту около 9 часов. Согласно данным, собранным ранее аналитической службой АТОР, размер страховой премии у разных компаний на внутрироссийских направлениях составляет в среднем от 500 до 800 рублей на пассажира или от 3% до 8% стоимости авиабилета в зависимости от направления. Подстраховать себя от рисков, связанных со сбоями в расписании авиакомпаний, позволяют и другие компании, - отмечают в АТОР. Например, «ЕВРОИНС Туристическое страхование» заплатит 50 евро за задержку рейса более чем на три часа всем, кто оформил страховку для выезжающих за рубеж по расширенной программе (полисы «Оптима»). То есть такая компенсация – лишь малая часть пакета услуг. Как пояснил« в компании, полис «Оптима» можно приобрести как для путешествий за рубеж, так и по России. И за те же 4,5 тыс. рублей (50 евро по текущему курсу) не придется даже сидеть в аэропорту 9 часов. Аналогичные услуги есть у «Ингосстраха» и других компаний. За той небольшой разницей, что когда услуга включена в «обычную» медицинскую страховку, для выплат придется оформить и подать соответствующее заявление. «АльфаСтрахование» же обещает автоматический возврат, поскольку страховка приобретается к конкретному билету и одновременно с ним – у компании уже аккумулированы все данные о пассажирах и статусах рейсов. /TOURBUS.RU



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