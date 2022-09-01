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14 мая
Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении срока действия электронной визы
Новый закон который продлевает срок действия электронной визы в РФ с 60 до 120 суток, а срок пребывания по ней - с 16 до 30 дней
Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона, который продлевает срок действия единой электронной визы в РФ с 60 до 120 суток, а разрешенный срок пребывания по ней иностранного гражданина - с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы.
"С момента начала действия электронных виз для граждан 64 стран их доля составила 78% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств, вместе взятых.
Такой результат свидетельствует о несомненном успехе проекта и большой востребованности единой электронной визы у иностранных граждан благодаря простоте и удобству ее оформления", - подчеркивается в сообщении.
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