Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении срока действия электронной визы

Новый закон который продлевает срок действия электронной визы в РФ с 60 до 120 суток, а срок пребывания по ней - с 16 до 30 дней

Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона, который продлевает срок действия единой электронной визы в РФ с 60 до 120 суток, а разрешенный срок пребывания по ней иностранного гражданина - с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы.



Внесение указанных изменений представляется целесообразным по результатам анализа годового мониторинга работы системы единой электронной визы (функционирующей с 1 августа 2023 года), который свидетельствует о ее успешности и растущей востребованности, отмечается в пояснительной записке к проекту закона.



Как следует из пояснительной записки, с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года оформлено 541 тыс. единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств, имеющим право на ее получение, что составило 70% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств вместе взятых (771 тыс.).



В ней также указывается, что реализация положений законопроекта будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности РФ.



С момента запуска системы оформления электронных виз для иностранных граждан 1 августа 2023 года они оформили миллион электронных виз, юбилейную визу получил 5 апреля гражданин Китая, сообщил ранее МИД России.

"С момента начала действия электронных виз для граждан 64 стран их доля составила 78% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств, вместе взятых.

Такой результат свидетельствует о несомненном успехе проекта и большой востребованности единой электронной визы у иностранных граждан благодаря простоте и удобству ее оформления", - подчеркивается в сообщении.

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