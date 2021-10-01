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РСТ просит Госдуму ускорить принятие закона о введении невозвратных гостиничных тарифов

По мнению РСТ. приостановка рассмотрения этой законодательной инициативы в настоящий момент особенно несвоевременна

Российский союз туриндустрии обратился в Госдуму с просьбой как можно скорее возобновить прохождение очень актуального для туриндустрии законопроекта о введении невозвратных гостиничных тарифов. Турбизнес готов принять самое активное участие в обсуждении и доработке текста этого документа.

Соответствующее письмо за подписью президента РСТ Ильи Уманского направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину, - сообщили в РСТ.

Речь идет о законопроекте № 811655-8 «О внесении изменения в статью 3-1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (о расширении полномочий органов государственной власти в сфере туризма в части установления видов и условий бронирования при предоставлении гостиничных услуг коллективными средствами размещения)».

Документ предоставляет правительству РФ полномочия по установлению в средствах размещения невозвратных тарифов, определению условий их применения и случаев исключения.

В РСТ полагают, что задержка рассмотрения этого законопроекта сейчас несвоевременна, так как лишает бизнес важных инструментов управления.

Отечественным гостиницам, фискальная нагрузка которых в последнее время заметно выросла, приходится сейчас конкурировать не только на внутреннем рынке, но и на растущем выездном – с иностранными средствами размещения.

Как сказано в письме РСТ, введение невозвратных тарифов наравне с возвратными будет означать появление эффективных экономических механизмов обеспечения минимально необходимого для рентабельности уровня загрузки гостиниц в разные периоды в течение года, то есть в высокие и низкие сезоны.

Одновременно это позволит предпринимателям точнее планировать свою финансово-хозяйственную деятельность и избавит от хаоса, который возникает из-за того, что постоялец имеет право отказаться от бронирования даже в день заезда и полностью получить деньги, заплаченные за номер.

В письме также отмечается, что законодательная инициатива получила положительное заключение комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, а также правового управления Госдумы, и была принята в первом чтении 19 февраля 2025 года со сроком предоставления поправок до 5 марта 2025 года. Однако 24 марта 2025 года по неизвестным причинам Совет Госдумы решил перенести его рассмотрение с 26 марта 2025 года на более поздний срок, который не был обозначен.

«Считаем, что приостановка рассмотрения этой законодательной инициативы в настоящий момент особенно несвоевременна по следующим причинам.

Во-первых, постепенно восстанавливается сфера выездного туризма и отечественным отельерам необходимо конкурировать не только на внутреннем рынке, но и с иностранными средствами размещения, которые могут находиться в совершенно других экономических условиях.

Во-вторых, укрепление курса рубля к иностранным валютам усиливает конкурентные преимущества иностранных средств размещения, что влияет не только на сферу внутреннего туризма, но и на въездной туризм.

Предложения отечественных отельеров могут оказаться неконкурентоспособными, а механизмов для оптимизации цены у них нет», – говорится в письме отраслевого союза.

Как считают в РСТ, ситуацию в отрасли осложняет также заметно возросшая с 1 января 2025 года фискальная нагрузка на гостиницы.

Более того, ко второму чтению готовится законопроект, который обяжет средства размещения за собственный счет и наравне с транспортными и социальными объектами развивать безбарьерную среду для инклюзивных туристов.

В письме также отмечается, что с учетом нынешней рыночной стоимости заемных денежных средств отели, развивающие свой бизнес и вкладывающиеся в гостиничные инфраструктурные проекты, фактически, могут рассчитывают только на собственные средства, полученные от операционной деятельности.

Делать это в ситуации, когда отмена бронирования может произойти в любой день, оказывается довольно рискованно, - считают в РСТ.

/TOURBUS.RU





