Новости Статистика: В первом квартале российский турпоток в Нячанг вырос в 2,5 раза При этом, по данным «Слетать.ру»летние туры во Вьетна сейчас продаются в 14 раз чаще, чем год назад

Первый прямой чартерный рейс туроператора Fun&Sun из Казани в аэропорт Камрань вьетнамского курорта Нячанг вылетел 10 мая с полной загрузкой, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ. Остальные рейсы полетной программы также загружаются хорошо. По данным вьетнамской статистики, за первые четыре месяца 2025 года провинцию Каньхоа, столицей которой является Нячанг, посетили более 80,6 тыс. российских туристов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года Как рассказала руководитель по связям с общественностью туроператора Ольга Иванова, летняя чартерная программа Fun&Sun во Вьетнам продлится до октября. Помимо Казани отправиться в Нячанг можно будет из Москвы – рейсы стартуют 14 мая, а также Красноярска с 16 мая и Екатеринбурга с 20 мая. Полеты выполняют лайнеры Boeing 777-200 авиакомпании Red Wings. Туристы могут взять с собой багаж весом до 20 кг и ручную кладь – до 5 кг. Кроме того, на рейсах организовано питание. По словам эксперта, полетные программы из Москвы и разных регионов сильно стимулируют спрос. «Мы ожидаем хорошего турпотока. Нячанг – один из самых популярных вьетнамских курортов, россияне любят его за мягкий тропический климат, обилие дайвинг-центров, ночных клубов, баров, дискотек и массажных салонов. Есть здесь и достопримечательности, которые туристы с удовольствием осматривают – башни тямов Понагор, построенные в конце XIII века, пагода Лонгшон, каменный Будда. А любители подводного плавания погружаются в местные воды ради причудливых коралловых садов», – рассказала она. Как пояснила г-жа Иванова, в Нячанге в основном бронируются отели 4-5*, также пользуются популярностью отели в Камрани с питанием all inclusive. Сохраняется также спрос на отели на острове Хон Трэ. Чаще всего туристы бронируют поездки на 10-11 ночей. Средний чек на человека составляет $1100-1200. Хороший спрос на Вьетнам фиксируют также в агрегаторе туров «Слетать.ру». По данным компании, туры с заездами с начала июня по конец августа сейчас продаются практически в 14 раз чаще, чем на те же даты год назад. Страна входит в топ-10 самых популярных направлений в летний сезон, занимая девятое место с долей 1,6% от общего объема продаж. Год назад Вьетнам был лишь на 13-м месте с долей в 0,1%. По статистике «Слетать.ру», рейтинг вьетнамских курортов на лето возглавляет Нячанг – на него приходится 64,9% от общего объема продаж по направлению. В топе-5 также Камрань (12,4%), Фантьет (9,4%), Дананг (5,09%), Фукуок (4,4%). При этом средний чек на туры во Вьетнам снизился на 10,5% до 192 450 рублей. Средняя продолжительность тура составляет 11 ночей, глубина бронирования – 3 месяца. «Слетать.ру» также отмечает, что большинство (56,8%) российских туристов планируют остановиться в отелях 5*, 31,6% – в отелях 4*. Годом ранее соотношение было другим: большинство (63,1%) выбирало отели 4*, 26, 3% – отели 5*. В сети агентств «Магазин горящих путевок» Вьетнам занимает седьмое место по объему продаж, опережая Китай, Кубу и Тунис. На его долю приходится 5,5% от всех продаж, что сопоставимо с Абхазией, а также ОАЭ (5,7%) и даже Таиландом (6,5%). По сравнению с маем прошлого года объемы Вьетнама выросли более чем в 6 раз. Поездка на двоих обходится в среднем в 188,6 тыс. рублей, на троих – 226 тыс. Напомним, что в 2024 году Вьетнам посетили 230 тыс. российских туристов. /TOURBUS.RU



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