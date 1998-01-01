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Министр туризма Кубы: «Для увеличения российского турпотока нужно больше авиарейсов»

В Гаване с успехом прошла крупная туристическая выставка FITCuba 2025

С 30 апреля по 2 мая в столице Республики Куба в выставочном центре Морро-Кабанья состоялась крупнейшая национальная туристическая выставка FITCuba 2025.

Выставка FITCuba-2025 собрала в этом году около семисот специалистов из более, чем двух десятков стран мира, преимущественно Латинской Америки. Наибольший интерес российских участников был проявлен к ведущим кубинским туроператорам и гостиничным сетям, работающим с нашим рынком.

Открыл выставку президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес совместно с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсия Гранда. Президент страны зн заявил, что власти республики сосредоточены на развитии новых направлений туризма — культурно-образовательного, медицинского и делового, чтобы привлечь в отрасль больше иностранных инвестиций.

Очень важны преобразования во всех важных аспектах отдыха – от качества сервиса и интернета в отелях до подготовки русскоговорящих гидов и строительстве отелей с участием российских инвесторов.

Сегодня авиакомпания «Россия» летает в Варадеро и в Гавану, а Nord Wind продолжает летать из Москвы в Варадеро и в Кайо Коко. При этом с мая и до осени полетов «Аэрофлота» и Conviasa из Москвы в Гавану не будет.

Существующих рейсов недостаточно, убеждены министр туризма и представители туроператоров, работающих на этом направлении. Рост числа прямых рейсов позволит увеличить турпоток из России, заявил Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

По его прогнозу, по итогам первого квартала 2025 года турпоток может сократиться примерно на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Проблема - в нехватке самолетов, объяснил министр.

Также Карлос Гарсия Гранда подчеркнул, что видит возможности дальнейшего роста туризма на Кубу в развитии других, кроме пляжного, видов туризма - MICE, познавательного, спортивного, дайвинга.

А также в расширении инвестиционных проектов со стороны российского бизнеса. Один из реализуемых проектов - создание гольф-центра с полной туристической инфраструктурой.

Традиционно, кроме работы на стендах, участникам была предложена и обширная программа, включающая выступления известных музыкантов и танцевальных групп, представления различных турпродуктов и показы объектов туристической инфраструктуры Гаваны, Тринидада.

Состоялись презентации и дегустации от самых известных мастеров по изготовлению сигар и главного производителя рома страны Havana Club.

Кроме того, в рамках тура иностранные гости посетили истроические и культурные достопримечательности городов Виньялес, Сьенфуэгос и Тринидад.

/TOURBUS.RU