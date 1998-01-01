Туроператоры вернули всех туристов, задержавщихся в Турции из-за проблем с авиаперелетами

Сегодня 9 из 10 рейсов Turkish Airlines в Москву выполняются по расписанию

По информации АТОР, турецкие авиакомпании, расписание которых серьезно пострадало из-за сбоев в работе московских аэропортов перед 9 мая, еще входят в расписание. Проблемы, как рассчитывают участники рынка, должны быть окончательно устранены к 14 мая. Туроператоры пока подсчитывают масштаб последствий, некоторые туристы решили повременить с путешествием.

Авиакомпания Turkish Airlines, чья полетная программа максимально пострадала от серии закрытий воздушного пространства над Москвой, судя по табло аэропорта Внуково, возвращается в расписание. Но первый день без очевидных отмен и задержек прогнозируется только 14 мая. 9 из 10 рейсов Turkish Airlines в Москву выполняются по расписанию

В период с 10 по 13 мая, то есть уже после того, как авиакомпания и российские авиационные власти начали активную работу по восстановлению расписания, перевозчик отменил только два рейса, еще 11 (13%) были задержаны более чем на час. Остальные – по графику.

73% задержанных рейсов – из Антальи. Среднее время задержки составляло 4,5 часа.

Pegasus Airlines в праздничные дни заметно сокращала количество рейсов, поэтому и отмен и задержек как таковых на табло не значится. Если в другие дни в расписании авиакомпании 6-7 рейсов в Москву, то 10 числа их было всего два. Задержек длительностью более часа у перевозчика нет.

До утра 12 мая сохранялись проблемы в расписании полетов Turkish Airlines в Пулково, который в момент обострения авиационного кризиса в Москве принял в качестве запасного более 100 самолетов и исчерпал ресурс.

Однако судя по табло аэропорта Стамбула (IST), начиная с 12 мая проблема должна быть решена. Из Антальи на три часа задержан рейс TK 3026, остальные – по графику.

Туроператоры, которые своих туристов пересаживали на дополнительные рейсы AZUR air и Southwind, сейчас только подсчитывают, сколько туристов они смогли таким образом вывезти из Турции, максимально оперативно. И скольких отправили на отдых, минимизируя потери.

На данный момент, по словам участников рынка, почти 100% путешественников, которые «застряли» в Турции из-за проблем в расписании турецких перевозчиков, вернулись в Россию.

По данным отдельных компаний, процент отмен туров (в основном на рейсах Turkish Airlines и Pegasus Airlines) за период «авиационного хаоса» с 6 по 9 мая составляет от 3% до 20% в зависимости от оператора.

Работа с каждым туристом, изменившим планы, а также с опоздавшими к началу отпуска из-за задержек рейсов в Турцию, ведется в индивидуальном порядке.

/TOURBUS.RU