АТОР: «Аэрофлот» увеличивает число рейсов за рубеж, сокращая внутренние маршруты

Национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» в апреле 2025 года сократил количество рейсов по России на 6,6%. Международная полетная программа при этом расширилась почти на 12%. Пассажиров на внутренних рейсах тоже стало меньше.

Зато постоянно растет занятость кресел, то есть эти маршруты по-прежнему востребованы у клиентов, - сообщает пресс-служба АТОР.

Как сообщается, в апреле 2025 года группа «Аэрофлот» (включая дочерние авиакомпании «Россия» и «Победа») перевезла 4,39 млн пассажиров (+6,7% к апрелю 2024), из них:

1,07 млн – на международных рейсах (+8,2%),

3,32 млн – на внутренних (+6,2%).

За 4 месяца 2025 года общий пассажиропоток группы вырос на 2,4% (16,01 млн пассажиров), но рост обеспечили международные линии (+4,3%), тогда как внутренние увеличились лишь на 1,8%.

Такие цифры приведены в опубликованных пресс-службой компании операционных результатах за апрель и 4 месяца 2025 года.

«На динамику пассажиропотока оказал влияние перевод основной части рейсов на линии Москва – Санкт-Петербург в авиакомпанию «Россия» с июня 2024 года в рамках запуска программы «Шаттл». Перевозки авиакомпании «Россия» за четыре месяца 2025 года выросли на 17,2% год к году, в том числе на 24,3% на внутренних линиях», - добавили в пресс-службе компании.

Сама авиакомпания «Аэрофлот» (без учета «дочек») в апреле перевезла 2,34 млн пассажиров (+2,2%), но за 4 месяца показатель слегка снизился (–0,1%). При этом:

международные перевозки выросли на 15,2% в апреле и на 8,4% за 4 месяца

внутренние перевозки сократились на 3,3% в апреле и на 4% за 4 месяца.

Группа «Аэрофлот» увеличила общее число рейсов на 8% в апреле и на 4,5% за 4 месяца. Однако сам «Аэрофлот» сократил рейсы на 1,9% в апреле и на 2,2% за 4 месяца. И сокращение это возникло исключительно из-за пересмотра полетных программ внутри России:

количество международных рейсов авиакомпании выросло на 11,8% в апреле и на 8,5% за 4 месяца.

количество внутренних рейсов сократились на 6,6% в апреле и на 6,1% за 4 месяца.

Это подтверждает стратегический сдвиг «Аэрофлота» в сторону международных направлений, тогда как перевозки внутри страны частично перераспределяются между дочерними перевозчиками группы.

Загрузка кресел по группе компаний в апреле составила 91,3% (+2 п.п. к 2024), на внутренних рейсах – 92,9% (+2,3 п.п.). У «Аэрофлота» загрузка также выросла: 90,6% в апреле (+2,1 п.п.), на внутренних рейсах – 93% (+2,7 п.п.).

Таким образом, счиатают эксперты АТОР, нет оснований полагать, что количество перелетов по России авиакомпания сокращает из-за отсутствия интереса к ним. Скорее, такая стратегия продиктована финансовыми или иными соображениями.

Важно, что эти изменения в стратегии национального авиаперевозчика происходят на фоне постоянного роста стоимости перелетов по России и давления регуляторов на авиакомпании для наращивания объема перевозок внутри России.

Месяц назад министр экономического развития Максим Решетников предложил Минтрансу скорректировать работу авиакомпаний, чтобы те летали по России больше, а не меньше.

Эксперты авиаотрасли предполагают, что в условиях острой нехватки флота и «международного разворота»

национального перевозчика, вся «социальная» нагрузка будет ложиться на плечи коммерческих авиакомпаний, в то время как «Аэрофлот» продолжит зарабатывать на прибыльных зарубежных направлениях.

Также по оценкам источников, близких к туристической отрасли, практика, когда «Аэрофлот» не шел на сотрудничество с туроператорами, кроме одного крупного стратегического партнера, на фоне дефицита авиаперевозки не меняется (авиакомпания и так довольна своей загрузкой).

Таким образом, конечными бенефициарами растущих возможностей эксплуатации флота на международных направлениях остается ограниченное количество участников рынка.

В то время как другие компании, в том числе, развивающие внутренний туризм, вынуждены постоянно изыскивать новые ресурсы для роста турпотока по России на фоне усугубляющегося дефицита самолето, - отмечают эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU