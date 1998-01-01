Travelline: По динамике летнего спроса Крым обгоняет Краснодарский край

Среди самых востребованных курортов - Коктебель, который показывает почти двойной рост по сравнению с прошлым годом

Согласно статистике платформы для отелей Travelline, в дни майских каникул россияне продолжали активно бронировать летний отдых в Крыму. По динамике спроса он заметно обгоняет Краснодарский край.

По данным за последние две недели, число бронирований Крыма выросло на 44% по сравнению с тем же периодом год назад, - сообщает RTN.

Среди самых востребованных курортов Коктебель, который показывает почти двойной рост по сравнению с прошлым годом. Далее Евпатория (+76%), Ялта (+58%), Алушта (+45%), Судак (+43%), Феодосия (+36%).

Июнь-август бронируется на 40-60% лучше, чем год назад, осенние месяцы показывают практически двойной прирост. В среднем летние цены на крымских курортах выросли на 20-30% и составляют 11,9-12,6 тыс. рублей за номер на двоих. Заметнее всего они подросли в Судаке (40%), Евпатории (30-35%).

Хорошим спросом на лето пользуется также Севастополь: бронирования на июнь-июль выросли вдвое, на август – втрое. Средние цены повысились не более чем на 15% – до 10 тыс. рублей за номер.

Согласно данным Travelline, основной поток отдыхающих Крыму дают Москва и Московская область, на них приходится примерно 38% созданных броней. На втором месте Краснодарский край (10%), далее Санкт-Петербург (8%), Ростовская область (7%), Воронежская и Нижегородская области (по 2%).

Та же аудитория с весьма похожими параметрами у Краснодарского края. Однако рост бронирований заметно отстает от крымских. Летние месяцы за последние две недели бронировались в среднем на 30-40% меньше, чем в то же время год назад.

Рост идет в основном за счет Туапсе (+33%), Сириуса (+27%), Ейска (+16%) и Адлера (+4%). Кабардинка, Дивноморское, Анапа, Витязево показывают снижение на 30-60%, Сочи просел примерно на 20%, Геленджик на 17%.

На фоне такого спроса летние цены стабилизировались, показывая средний рост не более 7%. Тем не менее они остаются выше крымских и составляют 13-15 тыс. рублей за номер.

/TOURBUS.RU





