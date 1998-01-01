Туроператоры: Спрос на летний Египет продолжаeт расти

Туроператоры сообщают о значительном увеличении спроса на курорты Египта этим летом, у некоторых компаний он вырос в три раза. Объем полетных программ также увеличился. Традиционно зимнее направление летом занимает второе место по продажам после Турции.

Среди основных причин роста – развитие гостиничной инфраструктуры и более низкие по сравнению с Турцией цены на отели «все включено», - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Как отметила руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова, в этом году полетная программа туроператора в Хургаду будет выполняться из восьми городов, в Шарм-эль-Шейх – из 10, включая Челябинск и Тюмень.

«В целом годовой объем нашей блочной перевозки на регулярных рейсах увеличился примерно на 65%. Спрос на направление существенно превышает показатели предыдущего лета, в первую очередь благодаря ценам: Египту удалось сохранить тарифы практически на прошлогоднем уровне, тогда как у основного конкурента, Турции, подросли в валюте на 8-10%.

Летом цены в Египте намного привлекательнее, чем в высокий зимний сезон: отели, как правило, дают скидки от 10% до 30%, иногда до 40%. В июне недельный отдых в Хургаде на двоих по системе «все включено» стартует от 120,7 тыс. рублей в отеле 3*, аналогичный по опциям тур в Шарм-эль-Шейх обойдется от 99,8 тыс.», – пояснила представитель Coral Travel.

Сейчас Египет по доле продаж на лето занимает у туроператора второе место после Турции.

О росте продаж Египта в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рассказали и в компании Fun&Sun. Этим летом по объемам Египет занимает второе место после традиционно лидирующей Турции.

Сезонная полетная программа запланирована из 12 городов. Средняя глубина продаж выросла на две недели и составляет три месяца.

«Среди факторов роста можно назвать развитие инфраструктуры. Помимо этого отели предлагают привлекательные цены и акции для гостей. По сравнению с зимним сезоном люксовые отели на лето снижают цены на 15-30%.

Интересны акции для семей: отели Rixos, Sunrise, Domina, Nubian и другие принимают двоих детей бесплатно, делают для них также бесплатные экскурсии и т.д. Самые популярные гостиницы – Rixos и отели с концепциями Fun&Sun, Sunrise, Pickalbatros», – уточнила руководитель по связям с общественностью Ольга Иванова.

По ее словам, спросом пользуются не только курорты Красного моря, но и побережье Средиземного в районе Александрии. «В числе самых популярных – отели Rixos Montaza Alexandria 5* Deluxe, а также Rixos Premium Alamein 5*, открытый в 2024 году.

Расположен отель в исторической части Александрии на территории огромного парка Монтаза – бывшей резиденции первого короля Египта Фуада I. Туристы его активно бронируют, но говорить о массовом спросе пока не приходится», – заметилаг-жа Иванова.

«Египет на лето продается традиционно активно, но в этом году стало больше запросов и заявок именно на север страны. На побережье Средиземного моря туристы выбирают курорты Эль-Аламейн, Мерса-Матрух, Порто-Марина. Летят, как правило, до Каира прямыми рейсами из Москвы, оттуда организуем трансфер на курорты.

Реже бронируют билеты до Александрии, перелет туда возможен только с пересадкой. Стоимость недельных туров на северное побережье в июне обойдется от 187,7 тыс. рублей на двоих на «все включено» в отеле 4*», – заключила эксперт.

/TOURBUS.RU