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12 мая
Туризм: Происшествия
Автобус с туристами из России попал в ДТП на Кубе/ Приостановка работы 24 аэропортов Индии продлится до 15 мая/ В Кабардино-Балкарии — ливни с градом и угроза схода лавин
Автобус с туристами из России попал в ДТП на Кубе
Автобус с туристами из России попал в ДТП в кубинской провинции Матансас, госпитализирован один человек, сообщает посольство РФ на Кубе.
Диппредставительство готово при необходимости оказать содействие по консульской линии.
Приостановка работы 24 аэропортов Индии продлится до 15 мая
Приостановка работы 24 аэропортов Индии в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта продлится до 15 мая, сообщает Hindustan Times.
В Кабардино-Балкарии — ливни с градом и угроза схода лавин
Экстренное предупреждение о лавинной опасности объявили в Кабардино-Балкарии из-за угрозы схода снежных масс в горах республики, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в среду.
Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии из-за сильных осадков, ожидаемых в республике в ближайшие дни, сообщает также ГУ МЧС России по КБР.
/TOURBUS.RU
Фото:diariodecuba.com
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