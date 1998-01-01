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12 мая
Туризм: Происшествия

Автобус с туристами из России попал в ДТП на Кубе/ Приостановка работы 24 аэропортов Индии продлится до 15 мая/ В Кабардино-Балкарии — ливни с градом и угроза схода лавин


 

Автобус с туристами из России попал в ДТП на Кубе

Автобус с туристами из России попал в ДТП в кубинской провинции Матансас, госпитализирован один человек, сообщает посольство РФ на Кубе.
"Посольство и Генеральное консульство в Гаване в курсе ДТП с участием автобуса с российскими туристами, произошедшего 6 мая в районе г. Хагуэй-Гранде (провинция Матансас), в результате которого госпитализирован 1 человек", - отмечается в телеграм-канале посольства.

 

Диппредставительство готово при необходимости оказать содействие по консульской линии.
Кубинские СМИ сообщают, что в автобус слетел в кювет и опрокинулся. Пострадавшая с тяжелыми травмами была доставлена в ближайшую больницу.

 

Приостановка работы 24 аэропортов Индии продлится до 15 мая

Приостановка работы 24 аэропортов Индии в связи с обострением индийско-пакистанского конфликта продлится до 15 мая, сообщает Hindustan Times.
Индийские власти закрыли для пассажирских авиаперевозок аэропорты в городах Джамму, Сринагар(союзная территория Джамму и Кашмир), Лудхиана, Амритсар (штат Пенджаб) и в некоторых других городах.
Ранее сообщалось, что аэропорты будут закрыты до 10 мая.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.
В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары.

 

В Кабардино-Балкарии — ливни с градом и угроза схода лавин

Экстренное предупреждение о лавинной опасности объявили в Кабардино-Балкарии из-за угрозы схода снежных масс в горах республики, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в среду.
Спасатели рекомендовали населению не выходить в горы в снегопад и непогоду, избегать мест возможного схода лавин, а также кататься только на размеченных и разрешенных горнолыжных трассах.


Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии из-за сильных осадков, ожидаемых в республике в ближайшие дни, сообщает также ГУ МЧС России по КБР.
По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7-8 мая местами на территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни с сильным ветром 20-23 м/с, грозой и градом, говорится в сообщении.

Из-за обильных осадков на реках республики возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сход небольших селей, уточнили в МЧС.
Отмечается, что непогода может стать причиной ЧС и происшествий, связанных с подтоплениями, повреждением линий связи и ЛЭП, увеличением количества ДТП и нарушениями в работе транспорта.

/TOURBUS.RU

 

Фото:diariodecuba.com


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