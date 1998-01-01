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12 мая
Максим Решетников: Соглашение о групповых безвизовых поездках между РФ и Вьетнамом будет подписано в этом году
Главы Минэкономразвития РФ и Минтуризма Вьетнама подписали в меморандум о сотрудничестве в сфере туризма
Министр экономического развития России Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг до 2030 года, сообщают пресс-служба Минэкономразвития и «Интерфакс»..
Въездной туризм из Вьетнама в Россию, по данным Минэкономразвития России, вырос на 30% и составил 26 тысяч поездок.
В данный момент российские авиакомпании три раза в неделю совершают рейсы из Москвы в Хошимин и Нячанг, раз в неделю – из Иркутска в Ханой и раз в неделю – из Иркутска, Красноярска и Новосибирска в Камрань. C 8 мая 2025 года регулярные перелеты между Москвой и Ханоем планируют возобновить вьетнамские авиалинии.
"В декабре прошлого года вьетнамские коллеги выступили с предложением заключить с Россией межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках – подобное тем соглашениям, которые действуют у нас с Китаем и Ираном. Минэкономразвития России уже подготовило проект соглашения. В данный момент документ проходит межведомственное согласование.
Надеемся, что до конца года нам удастся подписать соглашение и запустить с Вьетнамом механизм групповых безвизовых поездок", – цитирует пресс-служба министерства его выступление на встрече с министром культуры, спорта и туризма Вьетнама.
Гражданам Вьетнама, в свою очередь, доступно оформление электронной визы в Россию на срок до 30 дней. C 1 августа 2023 года этой возможностью воспользовалось около 6 тысяч вьетнамских граждан.
Напомни, что, по прогнозам вьетнамских властей, объем российского турпотока во Вьетнам в 2025 году может достигнуть цифр в 400-500 тыс. визитов.
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