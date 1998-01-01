Максим Решетников: Соглашение о групповых безвизовых поездках между РФ и Вьетнамом будет подписано в этом году

Главы Минэкономразвития РФ и Минтуризма Вьетнама подписали в меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Министр экономического развития России Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг до 2030 года, сообщают пресс-служба Минэкономразвития и «Интерфакс»..

Как отмечается в сообщении, стороны “обязуются совместными усилиями готовить кадры для индустрии туризма и гостеприимства, обмениваться актуальными статистическими данными, способствовать взаимному продвижению туристического потенциала двух стран, а также помогать представителям вьетнамского и российского турбизнеса устанавливать взаимные контакты в ходе совместных проектов и мероприятий”.



"В перспективе документ обеспечит рост взаимного туристического потока между нашими странами", - сказал на церемонии подписания Максим Решетников.

По итогам прошлого года турпоток между двумя странами превысил 250 тысяч туристов. Согласно вьетнамской статистике, количество поездок россиян во Вьетнам в 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 84% и составило более 230 тысяч.

Въездной туризм из Вьетнама в Россию, по данным Минэкономразвития России, вырос на 30% и составил 26 тысяч поездок.



Глава ведомства пояснил, что рост взаимного турпотока связан с возобновлением прямых регулярных рейсов между Россией и Вьетнамом.

В данный момент российские авиакомпании три раза в неделю совершают рейсы из Москвы в Хошимин и Нячанг, раз в неделю – из Иркутска в Ханой и раз в неделю – из Иркутска, Красноярска и Новосибирска в Камрань. C 8 мая 2025 года регулярные перелеты между Москвой и Ханоем планируют возобновить вьетнамские авиалинии.



В Минэкономразвития надеются до конца 2025 года подписать соглашение о групповых безвизовых поездках между РФ и Вьетнамом, сообщил также Максим Решетников.

"В декабре прошлого года вьетнамские коллеги выступили с предложением заключить с Россией межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках – подобное тем соглашениям, которые действуют у нас с Китаем и Ираном. Минэкономразвития России уже подготовило проект соглашения. В данный момент документ проходит межведомственное согласование.

Надеемся, что до конца года нам удастся подписать соглашение и запустить с Вьетнамом механизм групповых безвизовых поездок", – цитирует пресс-служба министерства его выступление на встрече с министром культуры, спорта и туризма Вьетнама.



В министерстве напоминают, что на данный момент для российских граждан во Вьетнаме действует безвизовый режим въезда на срок пребывания до 45 дней.

Гражданам Вьетнама, в свою очередь, доступно оформление электронной визы в Россию на срок до 30 дней. C 1 августа 2023 года этой возможностью воспользовалось около 6 тысяч вьетнамских граждан.

Напомни, что, по прогнозам вьетнамских властей, объем российского турпотока во Вьетнам в 2025 году может достигнуть цифр в 400-500 тыс. визитов.

/TOURBUS.RU



