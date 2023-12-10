Новости АТОР: Отмены и задержки рейсов повлияли на планы не менее 60 тысяч пассажиров Вчера и сегодня столичные и региональные аэропорты приостанавливали прием и отправку самолетов из-за опасности атак БПЛА

Вечером 6 мая московские аэропорты приостановили прием и отправку самолетов из-за опасности атаки БПЛА. Сначала ограничения ввели во Внуково, Жуковском и Домодедово, позже – и в Шереметьево. Ограничения действовали как минимум до 5:30 по Москве. Также вечером закрывали аэропорт Сочи, ночью закрывалась Казань. Утром – Киров и Нижнекамск — сообщает АТОР. В совокупности это повлияло на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 тыс. пассажиров. В том числе, летящих популярными у туристов стыковочными маршрутами через Стамбул и Дубай. По информации АТОР, во Внуково – в период с 16:00 6 мая по 8:00 7 мая были отменены около 50 рейсов, в т.ч. flydubai в Дубай, рейсы Turkish Airlines, AJet и Pegasus в Стамбул, Анталью, Даламан и Бодрум. Рейс ZF 3001 AZUR air в Анталью после семичасового ожидания вылетел только в 7:30 утра 7 мая. Отменены около 10 рейсов в Санкт-Петербург – то есть почти все, что должны были вылетать вчера вечером. Еще 45 рейсов задержаны более чем на час. А в основном – на всю ночь. Среди них рейс Red Sea Airlines 4S 3116 в Шарм-эль-Шейх. Вылет назначен на 10:10 7 мая. 43 рейса перенаправлены на запасные аэродромы: в Пулково, Шереметьево, Минводы, Уфу, Пермь, Саратов, Казань. Преимущественно они еще не вернулись во Внуково. В Шереметьево за данный период были отменены вылеты около 40 рейсов. Преимущественно по России, но зарубежные тоже – например, рейс в Белград. Задержки вылета коснулись еще как минимум 50 рейсов. Те, что должны были улететь до 2:00 7 мая и не отменены, либо уже прибыли в пункт назначения, либо находятся в полете, либо готовятся к вылету. Рейсы с вылетом после 3:00 преимущественно еще находятся в аэропорту. «На прилет» пострадало расписание как минимум 60 рейсов. Из Домодедово были отменены около 20 вылетов. Среди них – рейсы Emirates в Дубай за 23:10 6 мая и 8:15 7 мая, а также рейсы Air Arabia в Абу-Даби. На прилет задержаны более 70 рейсов. Из чего следует, что они же будут задержаны и на вылет из-за позднего прибытия. В их числе – рейс S7 из Дубая, который вместо 8:40 7 мая прилетит только в 1:10 8 мая. Как отмечают эксперты АТОР, пассажирам ружно учитывать, что из-за особенностей планирования расписания у авиакомпаний этими задержками и отменами дело не кончится: самолеты, которые вовремя не прибыли в пункт назначения, опоздают и на другие рейсы. И это могут быть и совсем другие направления. Таким образом, нет шансов, что сбой в работе гражданской авиации просто закончится тем, что все улетевшие на запасные аэродромы борты вернутся «в родную гавань». Эта задержка спровоцирует следующие задержки по принципу домино. К этому нужно быть готовыми и проверять свои вылеты, даже если их, на первый взгляд, сбои в расписании пока не коснулись. На данный момент все аэропорты, включая те, что принимали самолеты в качестве запасных, стремятся к стабилизации расписания. Но, по объективным причинам, этот процесс затруднен сбоями, поздним прибытием самолетов и скоплением большого количества пассажиров в терминалах. В Пулково, например, который внепланово в качестве запасного принял более 70 рейсов, говорят, что аэропорт обеспечивает работу «в условиях высокой интенсивности взлетно-посадочных операций». «Аэрофлот», «Россия», «Победа», Nordwind, NordStar и другие авиакомпании уже предупредили своих клиентов о возможных задержках и сбоях в расписании. «Уральские Авиалинии» «в связи с экстраординарной ситуацией» пассажирам отмененных и задержанных рейсов обещали возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат. В S7 возврат и возможность перебронирования доступна только тем, чьи рейсы отменены. Про задержанные в сообщении компании ничего не сказано. В «Аэрофлоте» пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов. По правилам «Победы», если отмена рейса произошла в день вылета, можно оформить возврат полной стоимости билета. Как сообщила сегодня пресс-служба нижегородского аэропорта, в настоящее время продолжают действовать ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные в минувший вторник. "Изменения в расписании есть как на прилет, так и на вылет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. "Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание, часть из них размещены в гостинице", - сообщает пресс-служба.

На онлайн-табло аэропорта Нижнего Новгорода размещена информация о задержке более 10 рейсов на прилет. На вылет задержаны 15 рейсов, в том числе - в турецкие Анталью и Шарм-эль-Шейх, в Тбилиси, Сухум, Ташкент.

Ограничения на прием и выпуск судов второй день вводятся и в аэропорту Казани. Онлайн-табло казанского аэропорта свидетельствует о задержке около 20 рейсов на прилет и вылет. Международный аэропорт "Минеральные Воды" (Ставропольский край) отменил ряд рейсов в связи с ограничениями, введенными в других городах, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В частности, отменены рейсы авиакомпании "Азимут" 6015 в Иваново и 6305 в Псков, а также рейсы "Аэрофлота" 1305, 1315, 1313, 1029 в московский аэропорт "Шереметьево".

Помимо этого, задерживаются следующие рейсы: 6013 в Киров (авиакомпания "Азимут"), 6914 в Москву (авиакомпания "Победа"); 374 в Москву (авиакомпания "ЮТэйр"); 206 в Екатеринбург, 154 в Москву и 1561 в Анталью (авиакомпания "Уральские авиалинии"), а также 1311 в Москву ("Аэрофлот").



Как отмечают эксперты АТОР, «Аэропорты и авиакомпании предлагают в случае возникновения любых вопросов обращаться в их колл-центры. Практика показывает, что это решение далеко не всегда актуально – колл-центр «получает информацию последним», как говорят сами его представители. Следить за табло – надежнее. Еще надежнее – обращаться на стойку информации авиакомпании в аэропорту».

/TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка