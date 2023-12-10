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07 мая
АТОР: Отмены и задержки рейсов повлияли на планы не менее 60 тысяч пассажиров
Вчера и сегодня столичные и региональные аэропорты приостанавливали прием и отправку самолетов из-за опасности атак БПЛА
Вечером 6 мая московские аэропорты приостановили прием и отправку самолетов из-за опасности атаки БПЛА. Сначала ограничения ввели во Внуково, Жуковском и Домодедово, позже – и в Шереметьево. Ограничения действовали как минимум до 5:30 по Москве. Также вечером закрывали аэропорт Сочи, ночью закрывалась Казань. Утром – Киров и Нижнекамск — сообщает АТОР.
В совокупности это повлияло на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 тыс. пассажиров. В том числе, летящих популярными у туристов стыковочными маршрутами через Стамбул и Дубай.
По информации АТОР, во Внуково – в период с 16:00 6 мая по 8:00 7 мая были отменены около 50 рейсов, в т.ч. flydubai в Дубай, рейсы Turkish Airlines, AJet и Pegasus в Стамбул, Анталью, Даламан и Бодрум. Рейс ZF 3001 AZUR air в Анталью после семичасового ожидания вылетел только в 7:30 утра 7 мая.
Отменены около 10 рейсов в Санкт-Петербург – то есть почти все, что должны были вылетать вчера вечером.
Еще 45 рейсов задержаны более чем на час. А в основном – на всю ночь. Среди них рейс Red Sea Airlines 4S 3116 в Шарм-эль-Шейх. Вылет назначен на 10:10 7 мая.
43 рейса перенаправлены на запасные аэродромы: в Пулково, Шереметьево, Минводы, Уфу, Пермь, Саратов, Казань. Преимущественно они еще не вернулись во Внуково.
В Шереметьево за данный период были отменены вылеты около 40 рейсов. Преимущественно по России, но зарубежные тоже – например, рейс в Белград. Задержки вылета коснулись еще как минимум 50 рейсов. Те, что должны были улететь до 2:00 7 мая и не отменены, либо уже прибыли в пункт назначения, либо находятся в полете, либо готовятся к вылету. Рейсы с вылетом после 3:00 преимущественно еще находятся в аэропорту.
«На прилет» пострадало расписание как минимум 60 рейсов.
Из Домодедово были отменены около 20 вылетов. Среди них – рейсы Emirates в Дубай за 23:10 6 мая и 8:15 7 мая, а также рейсы Air Arabia в Абу-Даби.
На прилет задержаны более 70 рейсов. Из чего следует, что они же будут задержаны и на вылет из-за позднего прибытия. В их числе – рейс S7 из Дубая, который вместо 8:40 7 мая прилетит только в 1:10 8 мая.
Как отмечают эксперты АТОР, пассажирам ружно учитывать, что из-за особенностей планирования расписания у авиакомпаний этими задержками и отменами дело не кончится: самолеты, которые вовремя не прибыли в пункт назначения, опоздают и на другие рейсы. И это могут быть и совсем другие направления.
Таким образом, нет шансов, что сбой в работе гражданской авиации просто закончится тем, что все улетевшие на запасные аэродромы борты вернутся «в родную гавань». Эта задержка спровоцирует следующие задержки по принципу домино.
К этому нужно быть готовыми и проверять свои вылеты, даже если их, на первый взгляд, сбои в расписании пока не коснулись.
На данный момент все аэропорты, включая те, что принимали самолеты в качестве запасных, стремятся к стабилизации расписания. Но, по объективным причинам, этот процесс затруднен сбоями, поздним прибытием самолетов и скоплением большого количества пассажиров в терминалах.
В Пулково, например, который внепланово в качестве запасного принял более 70 рейсов, говорят, что аэропорт обеспечивает работу «в условиях высокой интенсивности взлетно-посадочных операций».
«Аэрофлот», «Россия», «Победа», Nordwind, NordStar и другие авиакомпании уже предупредили своих клиентов о возможных задержках и сбоях в расписании.
«Уральские Авиалинии» «в связи с экстраординарной ситуацией» пассажирам отмененных и задержанных рейсов обещали возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат.
В S7 возврат и возможность перебронирования доступна только тем, чьи рейсы отменены. Про задержанные в сообщении компании ничего не сказано.
В «Аэрофлоте» пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов.
По правилам «Победы», если отмена рейса произошла в день вылета, можно оформить возврат полной стоимости билета.
Как сообщила сегодня пресс-служба нижегородского аэропорта, в настоящее время продолжают действовать ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные в минувший вторник. "Изменения в расписании есть как на прилет, так и на вылет", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт "Минеральные Воды" (Ставропольский край) отменил ряд рейсов в связи с ограничениями, введенными в других городах, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Как отмечают эксперты АТОР, «Аэропорты и авиакомпании предлагают в случае возникновения любых вопросов обращаться в их колл-центры.
Практика показывает, что это решение далеко не всегда актуально – колл-центр «получает информацию последним», как говорят сами его представители.
Следить за табло – надежнее. Еще надежнее – обращаться на стойку информации авиакомпании в аэропорту».
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