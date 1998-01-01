Эксперты: Отельеры ОАЭ снизили цены на лето на 25-40%

Летние цены в эмиратах могут оказаться ниже турецких и даже египетских

Лето считается в ОАЭ низким сезоном, поэтому местные отели, в том числе высокого уровня, традиционно снижают цены на этот период. В 2025 году снижение составило 25-40%. Цены в эмиратах могут в этом году оказаться ниже турецких и даже египетских – стоимость туров на лето начинается от $900 на двоих с перелетом. Туроператоры сообщают также о нормализации ситуации в Фуджейре и открытии местных пляжей после разлива нефтепродуктов в Оманском заливе месяц назад, - сообщает сегодня издание RTN.

Как отметил генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян, летнее снижение цен составляет от 25 до 40%. По его мнению, скидки могут стать и больше, когда продажи начнут падать с приближением низкого летнего сезона.

«Билеты в целом уже подешевели, если говорить о блочной перевозке.

Туроператоры, на мой взгляд, взяли чуть больший объем блочных мест, чем прошлым летом и, скорее всего, будут корректировать перевозку. Начальная цена тура в Эмираты сейчас составляет порядка $900 на двоих на базе блоков. Без блочной перевозки аналогичный тур обойдется в $1,2 тысяч», – пояснил он.

Г-н Мурадян предположил, что ОАЭ вполне могут этим летом оказаться дешевле не только Турции, но местами даже Египта, «потому что спрос на Египет летом выше, чем на Эмираты».

Как напомнила директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева, высокий сезон в Эмиратах завершается, поэтому на лето и до конца сентября отели дают скидки на проживание от 20% до 60% по сравнению с высоким зимним сезоном, а также спецпредложения, например, бесплатное проживание и питание для детей.

«Также на летний период с 11 до 17 лет увеличивают возраст для бесплатного размещения детей», – говорит она.

По ее словам, продажи апреля порадовали приростом 68% к показателям того же месяца прошлого года. По темпам продаж неделя перед майскими праздниками была у туроператора просто ударной.

«У нас растет спрос на отели 5*, которые на лето предоставляют наиболее выгодные условия размещения. В этом преимущество летних Эмиратов – возможность отдохнуть в люксовых отелях Ritz Carlton, Atlantis The Palm или Hyatt по очень заманчивым ценам.

В целом летний сезон пока бронируют с приростом 7% к показателям 2024-го, но напомню, что в ОАЭ действует безвизовый режим для россиян и большая часть туров продастся в последний момент», – уточнила г-жа Домостроева.

Стоимость недельного тура в Рас-Эль-Хайму в июне на двоих составит 83,3 тыс. рублей с перелетом и проживанием в отеле 4* на завтраках.

В компании Coral Travel рассказали о практически двукратном росте спроса на летние туры в ОАЭ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бронируют на месяц вперед.

«Отельеры на летний сезон дают скидки в среднем 20-25%. Помимо Дубая, ярко выражен интерес к пляжным эмиратам: Рас-эль-Хайме, Шардже и Фуджейре.

Кстати, ситуация с пляжами Фуджейры после разлива нефти в апреле быстро нормализировалась: побережье было очищено буквально за пару дней, на это время отели вывозили своих гостей на альтернативные пляжи. Сейчас все они пригодны для купания и спрос на Фуджейру стабильный», – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Марина Макаркова.

Напомним, что в 2024 году ОАЭ посетило около 2 млн российских туристов.

/TOURBUS.RU