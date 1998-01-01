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07 мая
Туроператоры: На майские праздники россияне активно полетели в Сербию
При этом популярность направления ограничена высокой стоимостью перелета в Белград рейсами Air Serbia
Туроператоры в этом году отмечают рост интереса к Сербии, прежде всего к посещению столицы – Белграда, также популярны комбинированные туры по Балканам со стартом путешествия в Сербии.
Хорошо продались майские праздники. Спрос на направление подрастает, несмотря на дорогой прямой перелет из Москвы в Белград на рейсах Air Serbia: билет стоит от 100 тыс. рублей в оба конца, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.
Как сообщила руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова, спрос на сити-туры в Белград вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но его нельзя назвать массовым.
«Бронируют направление с мая и до конца августа, средняя глубина продаж всего 7 дней – на две недели меньше, чем год назад. Зато средняя продолжительность туров выросла на два дня.
В июне недельный тур в Белград с проживанием в отеле 3* обойдется от 155 тыс. рублей на двоих с перелетом, но без питания», – пояснила она.
По словам заместителя генерального директора компании «Ванд» Светланы Кречкиной, повышенный интерес к направлению наблюдается на протяжении весенних месяцев, особенно на майские праздничные заезды – прирост составил 20%. Лето пока бронируют на прошлогоднем уровне с глубиной полтора месяца.
«Наибольший спрос на комбинированные экскурсионные туры в Сербию и Черногорию. Появился интерес и к более продолжительным поездкам по Балканам: хорошо берут экскурсионно-гастрономический тур по Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории.
Тур в июне на 7 ночей с проживанием в отеле 3* обойдется от €1,9 тыс. на двоих без перелета. Стоимость билета на Air Serbia, увы, не радует, как и годом ранее: цены от 100 тыс. рублей и только растут», – говорит г-жа Кречкина.
«К направлению появился интерес, видим прирост объемов. Лето уже активно бронируют, но страна безвизовая, поэтому не все покупают туры заранее. Обычно туристы активизируются ближе к дате заезда. Комбинируют прилет в Белград с дальнейшим отдыхом в ближайших странах Европы, также востребованы туры с перелетом из Белграда дальше в любые страны.
Авиабилеты подорожали, на июль стоимость перелета стартует от 1,2 тысячи евро», – пояснила директор по рекламе компании PAC Group Надежда Найдис.
Туристы выбирают не только Белград, готовы путешествовать по всей стране. Популярностью пользуется недельный тур «Все самое красивое в Сербии» стоимостью в июне от €1,9 тыс. за двоих без перелета. В программу включены Белград, Фрушка-Гора, Сремски-Карловци, Нови-Сад, Топола, мемориальный парк Опленац, Златибор, Дрвенград, Врнячка Баня, Ресавская пещера, Голубацкая крепость.
Как отметила руководитель отдела Сербии компании «Пакс» Наталья Мохова, спрос остается примерно на том же уровне, что и годом ранее. Преимущественно запросы поступают на сити-туры в Белград и санатории на лечебных курортах, а вот экскурсионные туры по стране бронируют меньше.
«Поступают единичные запросы на комбинированный отдых: экскурсионная Сербия и пляжи Черногории, но из-за значительных расстояний между городами трансферы занимают много времени и стоят дорого. Появляются запросы на туры с посещением концертов мировых звезд, гастроли которых часто проходят в Белграде», – добавила эксперт.
Стоимость пятидневного сити-тура в Белград с перелетом на рейсах со стыковкой в Стамбуле начинается от 80 тыс. рублей в отеле 4* с завтраком на человека.
На прямых рейсах Air Serbia до Белграда стоимость поездки увеличивается примерно вдвое, так как только стоимость перелета составляет более 100 тыс. рублей.
/TOURBUS.RU
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