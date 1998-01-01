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07 мая
В связи с индийско-пакистанским конфликтом время полетов в Юго-Всточную Азию увеличится
Туркомпании пока что не получали запросов на досрочное прекращение отдыха в Индии
В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. Армия Пакистана нанесла ответные удары.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.
Как сообщает сегодня «Аэрофлот», продолжительность перелетов на направлениях в Юго-Восточной Азии, а также на острова в Индийском океане увеличится на 1-2 часа в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана.
“В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана на период действия ограничений все рейсы "Аэрофлота", выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны. Продолжительность полёта при этом будет увеличена в среднем на 1-2 часа, в зависимости от направления", - говорится в сообщении.
В то же время, сообщает АТОР, туроператоры сообщают о единичных отменах групп туристов из Индии на май. Речь может идти о заездах в общей сложности ста туристов из этой страны. Отмен бронирований заездов из Пакистана нет, так как из этой страны в Россию туристы почти не приезжают, а если и едут, то не через туроператоров.
По данным АТОР, сейчас в России есть туристы из Индии, приехавшие в основном в рамках индивидуальных (а не групповых) бронирований. Высокий сезон для туристических групп начнется с конца мая – начала июня.
Газета Hindustan Times сегодня также сообщает, что примерно 200 авиарейсов были отменены, и как минимум 18 индийских аэропортов, включая Срингар в регионе Джамму и Кашмир, временно приостановили работу в связи с проведением операции "Синдур" вооружёнными силами Индииа.
Одна лишь авиакомпания IndiGo отменила 160 рейсов, пишет издание со ссылкой на собственные источники.
/TOURBUS.RU
Фото: indianexpress.com
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