Новости В связи с индийско-пакистанским конфликтом время полетов в Юго-Всточную Азию увеличится Туркомпании пока что не получали запросов на досрочное прекращение отдыха в Индии

В ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. Армия Пакистана нанесла ответные удары. Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.



Как сообщает сегодня «Аэрофлот», продолжительность перелетов на направлениях в Юго-Восточной Азии, а также на острова в Индийском океане увеличится на 1-2 часа в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана. “В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана на период действия ограничений все рейсы "Аэрофлота", выполняемые из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно, будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны. Продолжительность полёта при этом будет увеличена в среднем на 1-2 часа, в зависимости от направления", - говорится в сообщении.



По данным авиакомпании, в связи с закрытием часть самолетов произвели внеплановые посадки. Так, самолет, выполнявший 6 мая рейс SU232 Москва-Нью-Дели, произвёл посадку в аэропорту Ташкента. Его вылет по альтернативному маршруту запланирован на 13.00 7 мая после дозаправки воздушного судна и отдыха экипажа.



Самолет, выполнявший 6 мая рейс SU284 Москва-Пхукет, вернулся в аэропорт вылета для замены экипажа и проведения дозаправки с целью дальнейшего выполнения полёта в пункт назначения по альтернативному маршруту в обход Пакистана.

"На время ожидания пассажирам обоих рейсов будет предоставляться обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании", - говорится в сообщении.



По информации Ассоциации туроператоров, туркомпании не получали запросов на досрочное прекращение отдыха в Индии.

"Но организованных туристов в Индии немного, так как чартерных программ из России в эту страну нет. В основном российские путешественники бронируют в Индию индивидуальные туры или летят самостоятельно", - говорится в сообщении. В то же время, сообщает АТОР, туроператоры сообщают о единичных отменах групп туристов из Индии на май. Речь может идти о заездах в общей сложности ста туристов из этой страны. Отмен бронирований заездов из Пакистана нет, так как из этой страны в Россию туристы почти не приезжают, а если и едут, то не через туроператоров. По данным АТОР, сейчас в России есть туристы из Индии, приехавшие в основном в рамках индивидуальных (а не групповых) бронирований. Высокий сезон для туристических групп начнется с конца мая – начала июня. Газета Hindustan Times сегодня также сообщает, что примерно 200 авиарейсов были отменены, и как минимум 18 индийских аэропортов, включая Срингар в регионе Джамму и Кашмир, временно приостановили работу в связи с проведением операции "Синдур" вооружёнными силами Индииа. Одна лишь авиакомпания IndiGo отменила 160 рейсов, пишет издание со ссылкой на собственные источники. /TOURBUS.RU Фото: indianexpress.com

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