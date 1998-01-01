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07 мая
Туризм: Происшествия
Российские туристы госпитализированы в Таиланде из-за отравления фруктами/ Летевший из Бангкока в Москву лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Дели/ У побережья Антальи заметили двухметровую акулу
Российские туристы госпитализированы в Таиланде из-за отравления фруктами
Пятеро российских туристов госпитализированы в провинции Сурат-Тхани на юге Таиланда после того, как поели диких фруктов в местном парке, сообщает издание Bangkok Post.
Летевший из Бангкока в Москву лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Дели
Летевший из Бангкока в Москву лайнер "Аэрофлота" вчера совершил дополнительную посадку в индийском Дели из-за запаха плавленой пластмассы на борту, сообщает авиакомпания.
По информации профильных СМИ, в соцсетях «завирусилось» видео с двухметровой акулой у пляжа Коньяалты в Анталье. Туристы запечатлели морского хищника, который плескался недалеко от берега.
Судя по кадрам, отдыхающие и местные жители, увидев, как акула приближается очень близко к берегу, запаниковали. Один из наблюдавших бросил камень в ее сторону.
По словам очевидцев, как только купающиеся туристы поняли, что в воде находится акула, они быстро направились к берегу.
По информации СМИ, сообщения об акулах в Анталье появляются почти каждый год. Это достаточно легко проследить по сводкам в СМИ. Однако до серьезных столкновений с хищником обычно дело не доходит.
Скорее всего, речь идет о шестижаберной акуле. Для Средиземного моря это исконный обитатель.
/TOURBUS.RU
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