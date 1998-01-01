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Новости
07 мая
Туризм: Происшествия

Российские туристы госпитализированы в Таиланде из-за отравления фруктами/ Летевший из Бангкока в Москву лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Дели/ У побережья Антальи заметили двухметровую акулу


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Российские туристы госпитализированы в Таиланде из-за отравления фруктами

Пятеро российских туристов госпитализированы в провинции Сурат-Тхани на юге Таиланда после того, как поели диких фруктов в местном парке, сообщает издание Bangkok Post.
"Информация о том, что семеро россиян почувствовали себя плохо в ходе прогулке в парке Као На Най Луанг Дхарма, появилась днем в воскресенье. Среди симптомов – сильная рвота, боль в груди, частичная потеря сознания. Пятеро из них были госпитализированы, в том числе двое с обезвоживанием. Они находятся под постоянным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Как позже сообщили в полиции, группа прибыли на арендованном автомобиле с курорта Као Лак в провинции Пхангнга. Во время прогулки в парке они съели плоды эбенового дерева. Сейчас врачи делают анализы на наличие яда.
Эбеновое или черное дерево имеет множество подвидов, плоды некоторых из них - это хурма.

Летевший из Бангкока в Москву лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Дели

Летевший из Бангкока в Москву лайнер "Аэрофлота" вчера совершил дополнительную посадку в индийском Дели из-за запаха плавленой пластмассы на борту, сообщает авиакомпания.
"В соответствии с правилами обеспечения безопасности полётов командир воздушного судна рейса SU273 Бангкок – Москва за 6 мая принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Дели по причине кратковременного появления запаха плавленой пластмассы", - говорится в сообщении.

Как отмечают в авиакомпании, посадка выполнена в штатном режиме.
"Задымления в салоне не было. Проводится техническая проверка воздушного судна", - говорится в сообщении.

По расписанию самолет должен был приземлиться в Москве в 19.00 6 мая. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, прилет задержанного рейса запланирован на 7.45 7 мая. Время задержки составит почти 13 часов.

У побережья Антальи заметили двухметровую акулу

По информации профильных СМИ, в соцсетях «завирусилось» видео с двухметровой акулой у пляжа Коньяалты в Анталье. Туристы запечатлели морского хищника, который плескался недалеко от берега.

 

Судя по кадрам, отдыхающие и местные жители, увидев, как акула приближается очень близко к берегу, запаниковали. Один из наблюдавших бросил камень в ее сторону.

По словам очевидцев, как только купающиеся туристы поняли, что в воде находится акула, они быстро направились к берегу.

 

По информации СМИ, сообщения об акулах в Анталье появляются почти каждый год. Это достаточно легко проследить по сводкам в СМИ. Однако до серьезных столкновений с хищником обычно дело не доходит.

Скорее всего, речь идет о шестижаберной акуле. Для Средиземного моря это исконный обитатель.

/TOURBUS.RU

 


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