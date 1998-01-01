Новости Горячие авиановости "Аэрофлот" повысил плату за возврат и обмен авиабилетов / Росавиация считает, что полеты в Израиль безопасны/ 8-12 мая пассажиров не впустят в здание «Внуково» без распечатанного авиабилета

Авиакомпания "Аэрофлот" повысила плату за возврат и обмен билетов Авиакомпания "Аэрофлот" повысила плату за возврат и обмен билетов по России и за рубеж, купленных с 28 апреля, сообщает пресс-служба перевозчика. "Теперь возврат или обмен билета на внутренние рейсы обойдется пассажиру в 3,5 тыс. руб. (плюс 25%), на международные — в 55 евро (плюс 20%). Плата не распространяется на бесплатные билеты для детей до двух лет без предоставления отдельного места", - говорится в телеграм-канале авиакомпании.

Как отмечается на сайте "Аэрофлота", сбор теперь взимается за транзакцию, а не за каждый билет по отдельности. Соответственно, за возврат нескольких билетов одновременно сбор нужно будет оплатить только один раз.



"При отказе от перевозки менее чем за 40 минут до времени отправления рейса, указанного в оформленном билете, на любом участке перевозки независимо от вида комбинации и построения тарифа (в том числе при построении несколькими ценовыми единицами) внесение изменений в оформленную перевозку, а также возврат стоимости неиспользованной части перевозки не разрешены", - говорится в сообщении.

Росавиация считает, что полеты в Израиль безопасны

Полеты авиакомпаний РФ в аэропорт Тель-Авива, который в минувшее воскресенье подвергся ракетному удару, являются безопасными, заявил глава авиаведомства Дмитрий Ядров.

"Мы постоянно анализируем ситуацию, но в дневной период времени у нас полеты остаются пока. В текущих реалиях, с учетом взаимодействия с авиационными властями Израиля, мы рисков не видим", - сказал он "Интерфаксу".



Согласно рекомендации Росавиации, которая действует с ноября 2024 года, российские авиаперевозчики могут выполнять рейсы в Израиль только в дневное время (ограничения на полеты действуют с 01:00 до 07:00 мск). Летать в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, компаниям рекомендовано с учетом оценки руководством ICAO факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.



Как сообщалось ранее, 4 мая запущенная йеменскими мятежниками-хуситами ракета взорвалась на территории аэропорта Тель-Авива, три человека получили ранения. Аэропорт приостанавливал работу, однако спустя час возобновил прием и отправку самолетов. На фоне этих событий несколько иностранных авиакомпаний решили приостановить полеты в Тель-Авив. Российские перевозчики - Red Wings и "Азимут" - продолжили выполнять рейсы в обычном режиме. 8-12 мая пассажиров не впустят в здание «Внуково» без авиабилета Пассажиров с 8 по 12 мая не впустят в здание Внуково без авиабилета или посадочного талона. Дополнительные меры безопасности будут действовать в аэропорту Внуково с 8 по 12 мая, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"В период с 8:00 8 мая до 8:00 12 мая 2025 в аэропорту будут действовать дополнительные меры безопасности. Вход в терминал будет возможен только для пассажиров при предъявлении распечатанной маршрут-квитанции или посадочного талона и документа, удостоверяющего личность", - говорится в сообщении.



Как подчеркивают в аэропорту, распечатать перевозочные документы необходимо до прибытия в аэропорт. Встречающие и провожающие в эти дни не смогут пройти в здание аэровокзала.

Как сообщалось ранее, аэропорт Внуково с начала апреля ввел автоматизированную систему паспортного контроля.

/TOURBUS.RU



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