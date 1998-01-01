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06 мая
На форуме «Отдых Leisure 2025» расскажут, как киноиндустрия превращает регионы в магниты для туристов
Особое внимание в ходе форума уделят рибейту, как одной из мер государственной поддержки регионов
На крупнейшем российском отраслевом событии форуме-выставке «Отдых Leisure 2025», который пройдет в Москве в выставочном комплексе «Тимирязев» с 10 по 12 сентября, особое внимание уделят одной из важнейших тенденций современного туризма — влиянию кинематографа на привлекательность территорий и роли государственных мер поддержки, известных как рибейты.
Однако за каждой успешной историей стоит продуманная стратегия поддержки со стороны государства. Государство компенсирует расходы кинокомпании, решившей снимать картину в конкретном регионе, таким образом, стимулируя развитие местной инфраструктуры и повышая уровень туристической привлекательности территории.
Эта схема называется рибейтом: частичная компенсация расходов, направленных на продвижение конкретного региона. Она действует в десятках стран мира, включая Россию, где подобный подход используется всё активнее.
Ярким примером служит Республика Карелия, где после выхода исторического сериала «Последний рубеж» значительно увеличилось число приезжающих посмотреть красоту озёр и леса. Сегодня это одно из самых востребованных направлений северного туризма.
Подобные инструменты существуют и в зарубежных странах. Канада предлагает значительные выплаты иностранным производителям, а Китай стимулирует производство национальных фильмов и телепрограмм, подчеркивая уникальность своего наследия и традиций.
Решения, принятые в ходе дискуссий на площадке события, станут основой для разработки долгосрочных стратегий развития туристического потенциала России и соседних стран, обеспечивающего устойчивый экономический рост, формирование конкурентоспособных культурных брендов и сохранение уникальных исторических и природных достопримечательностей.
Фото: Пресс-служба форума ОТДЫХ
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