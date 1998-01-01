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На форуме «Отдых Leisure 2025» расскажут, как киноиндустрия превращает регионы в магниты для туристов

Особое внимание в ходе форума уделят рибейту, как одной из мер государственной поддержки регионов

На крупнейшем российском отраслевом событии форуме-выставке «Отдых Leisure 2025», который пройдет в Москве в выставочном комплексе «Тимирязев» с 10 по 12 сентября, особое внимание уделят одной из важнейших тенденций современного туризма — влиянию кинематографа на привлекательность территорий и роли государственных мер поддержки, известных как рибейты.



Фильмы обладают удивительной способностью оживлять забытые уголки нашей страны, делая их популярными среди туристов. Вспомним хотя бы Новую Зеландию, которую полюбили поклонники «Хоббита», или Республику Алтай, превратившуюся в туристическое направление благодаря сериалу «Тайга. Курс выживания».

Однако за каждой успешной историей стоит продуманная стратегия поддержки со стороны государства. Государство компенсирует расходы кинокомпании, решившей снимать картину в конкретном регионе, таким образом, стимулируя развитие местной инфраструктуры и повышая уровень туристической привлекательности территории.

Эта схема называется рибейтом: частичная компенсация расходов, направленных на продвижение конкретного региона. Она действует в десятках стран мира, включая Россию, где подобный подход используется всё активнее.



Главная выгода для регионов очевидна: вместе с ростом внимания туристов появляется стимул для строительства гостиниц, ресторанов, кафе и иных объектов инфраструктуры. Благодаря государственному финансированию культура и природа региона обретают глобальную известность, привлекают дополнительный туристический поток и повышают инвестиционную привлекательность территории.

Ярким примером служит Республика Карелия, где после выхода исторического сериала «Последний рубеж» значительно увеличилось число приезжающих посмотреть красоту озёр и леса. Сегодня это одно из самых востребованных направлений северного туризма.

Подобные инструменты существуют и в зарубежных странах. Канада предлагает значительные выплаты иностранным производителям, а Китай стимулирует производство национальных фильмов и телепрограмм, подчеркивая уникальность своего наследия и традиций.



Форум «Отдых Leisure 2025» является ключевой площадкой для решения наиболее актуальных вызовов туристической отрасли, затрагивающих экономическое благополучие целых государств и стран. Среди приоритетных тем, которые поднимут участники в ходе мероприятия, особое значение придаётся разработке эффективных моделей сотрудничества между творческими индустриями и государственными органами, созданию прозрачной и привлекательной системы рибейтов, а также выявлению путей взаимовыгодного партнёрства между частным сектором и властью.

Решения, принятые в ходе дискуссий на площадке события, станут основой для разработки долгосрочных стратегий развития туристического потенциала России и соседних стран, обеспечивающего устойчивый экономический рост, формирование конкурентоспособных культурных брендов и сохранение уникальных исторических и природных достопримечательностей.

Фото: Пресс-служба форума ОТДЫХ

