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06 мая
NF Group: В этом году в России введут рекордное число гостиничных номеров
В 2025 году анонсирован ввод не менее 11 тыс. новых качественных номеров
Около 11 тыс. гостиничных номеров введут в России в 2025 году, говорится в исследовании NF Group, которое сегодня цитирует «Интерфакс».
"В 2025 году анонсирован ввод порядка 11 тыс. новых номеров, что может обновить исторический максимум. По нашим прогнозам, в 2025-2026 годах ожидается ежегодный ввод 10-12 тысяч качественных гостиничных номеров, что обеспечит рост предложения на уровне около 7% в год", - приводятся слова регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольги Широковой.
Около 50% качественного номерного фонда находится под управлением российских операторов.
В исследовании отмечается, что, по состоянию на апрель текущего года, в России функционирует 152 тыс. качественных номеров, или 13% от общего номерного фонда страны (1 152 тыс. номеров согласно статистике ЕМИСС на начало 2025 года).
Это курорты Черноморского побережья России и Кавказские Минеральные Воды, Алтай, Камчатка, Сахалин, Байкал, Республики Северного Кавказа и др.
Ранее мы сообщали, что, по данным сервиса онлайн-бронирования «Островок»,количество бронирований в объектах размещения России с 1 по 11 мая выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя стоимость размещения – на 19%, до 6,3 тыс. рублей в сутки, следует и"
"Большое число праздничных дней способствовало росту спроса на бронирования в России на 20% год к году. Туристы начали планировать поездки еще в январе. Наибольший рост спроса зафиксирован в Твери (+72%), Новосибирске (+71%), Великом Новгороде (+48%), Хабаровске (+41%), Казани (+35%), Москве (+26%) и Санкт-Петербурге (+20%), так и в малых городах России – в Рыбинске (+72%), Переславле-Залесском (+50%), Угличе (+48%), Выборге (+31%), Суздале (+25%)", - говорится в сообщении сервиса.
/TOURBUS.RU
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