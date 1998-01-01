NF Group: В этом году в России введут рекордное число гостиничных номеров

В 2025 году анонсирован ввод не менее 11 тыс. новых качественных номеров

Около 11 тыс. гостиничных номеров введут в России в 2025 году, говорится в исследовании NF Group, которое сегодня цитирует «Интерфакс».

"В 2025 году анонсирован ввод порядка 11 тыс. новых номеров, что может обновить исторический максимум. По нашим прогнозам, в 2025-2026 годах ожидается ежегодный ввод 10-12 тысяч качественных гостиничных номеров, что обеспечит рост предложения на уровне около 7% в год", - приводятся слова регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольги Широковой.



По данным компании, в первом квартале 2025 года в РФ ввели около 1,7 тыс. качественных гостиничных номеров, это примерно столько же, сколько в такой же период прошлого года. Самый значительный прирост номерного фонда зафиксирован в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии.

Около 50% качественного номерного фонда находится под управлением российских операторов.





В исследовании отмечается, что, по состоянию на апрель текущего года, в России функционирует 152 тыс. качественных номеров, или 13% от общего номерного фонда страны (1 152 тыс. номеров согласно статистике ЕМИСС на начало 2025 года).



По прогнозам компании, в ближайшие 3-5 лет наиболее привлекательными для строительства и инвестиций в гостиничную недвижимость останутся регионы, в которых активно развивается внутренний туризм.

Это курорты Черноморского побережья России и Кавказские Минеральные Воды, Алтай, Камчатка, Сахалин, Байкал, Республики Северного Кавказа и др.





Ранее мы сообщали, что, по данным сервиса онлайн-бронирования «Островок»,количество бронирований в объектах размещения России с 1 по 11 мая выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя стоимость размещения – на 19%, до 6,3 тыс. рублей в сутки, следует и"

"Большое число праздничных дней способствовало росту спроса на бронирования в России на 20% год к году. Туристы начали планировать поездки еще в январе. Наибольший рост спроса зафиксирован в Твери (+72%), Новосибирске (+71%), Великом Новгороде (+48%), Хабаровске (+41%), Казани (+35%), Москве (+26%) и Санкт-Петербурге (+20%), так и в малых городах России – в Рыбинске (+72%), Переславле-Залесском (+50%), Угличе (+48%), Выборге (+31%), Суздале (+25%)", - говорится в сообщении сервиса.



По данным "Островка", высокие темпы роста в период майских выходных в этом году также на курортных направлениях: спрос на Ялту вырос на 61% год к году, Архыз – на 27%, Кисловодск – на 20%, Красная Поляна – на 12%.

/TOURBUS.RU





