Fun&Sun полетит этим летом в Египет из 12 городов

Среди новых городов вылета в Египет в этом летнем сезоне - Красноярск, Новосибирск, Н. Новгород и Тюмень

По данным продаж туроператора Fun&Sun этим летом Египет вошел в ТОП-3 самых популярных направлений отдыха, наряду с Турцией и Россией. Спрос на летние туры в Египет у компании вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщает сегодня Аналитическая служба АТОР.

Эксперты Fun&Sun отмечают, что рост наблюдаемый рост спроса обусловлен сочетанием двух главных факторов:

- В Египте в последние 2 года появилось много качественных отелей с достойным питанием, развитой инфраструктурой, и при этом – по доступным ценам.

- Значительно расширилась чартерная полетная программа (как в целом по рынку, так и у компании).

Последний фактор способствует увеличению продаж туров в Египет в регионах России.

Так, если в 2024 году туристы туроператора Fun&Sun летали в Египет летом на чартерной и блочной перевозке из 9 городов России, то в 2025 году – уже из 12 городов РФ.

Среди новых городов вылета в Египет в этом летнем сезоне у туроператора: Красноярск, Новосибирск, Н. Новгород, Тюмень.

Чартерная и блочная перевозка в летнем сезоне 2025 года организована туроператором на рейсах авиакомпаний: EgyptAir, Air Cairo, Ural Airlines, Al Masria Universal Airlines. Также продлена полетная программа на рейсах Red Wings в Шарм-эль-Шейх и в Хургаду до конца сезона.

По данным Fun&Sun, туристы бронируют туры на лето в Египет преимущественно заблаговременно (средняя глубина продаж – 3 месяца). Как и в прошлом году, средняя продолжительность туров – 9 ночей.

Россияне предпочитают в Египте летом отели категории 4-5* с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса.

Как подчеркивают в Fun&Sun, в Египте летом особенно популярны отели с детской инфраструктурой, поскольку лето – пора летних каникул, и родители стараются вывезти детей к морю.

В этом году у Fun&Sun в Египте появится еще один фирменный концептуальный отель с семейной концепцией Fun&Sun – Sea Beach Aqua Park 4*.

Старт работы по фирменной концепции туроператора запланирован на 15.07.2025, Soft Opening – на 01.07.2025 г

/TOURBUS.RU