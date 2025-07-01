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06 мая
Fun&Sun полетит этим летом в Египет из 12 городов
Среди новых городов вылета в Египет в этом летнем сезоне - Красноярск, Новосибирск, Н. Новгород и Тюмень
По данным продаж туроператора Fun&Sun этим летом Египет вошел в ТОП-3 самых популярных направлений отдыха, наряду с Турцией и Россией. Спрос на летние туры в Египет у компании вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщает сегодня Аналитическая служба АТОР.
Эксперты Fun&Sun отмечают, что рост наблюдаемый рост спроса обусловлен сочетанием двух главных факторов:
- В Египте в последние 2 года появилось много качественных отелей с достойным питанием, развитой инфраструктурой, и при этом – по доступным ценам.
- Значительно расширилась чартерная полетная программа (как в целом по рынку, так и у компании).
Последний фактор способствует увеличению продаж туров в Египет в регионах России.
Так, если в 2024 году туристы туроператора Fun&Sun летали в Египет летом на чартерной и блочной перевозке из 9 городов России, то в 2025 году – уже из 12 городов РФ.
Среди новых городов вылета в Египет в этом летнем сезоне у туроператора: Красноярск, Новосибирск, Н. Новгород, Тюмень.
Чартерная и блочная перевозка в летнем сезоне 2025 года организована туроператором на рейсах авиакомпаний: EgyptAir, Air Cairo, Ural Airlines, Al Masria Universal Airlines. Также продлена полетная программа на рейсах Red Wings в Шарм-эль-Шейх и в Хургаду до конца сезона.
По данным Fun&Sun, туристы бронируют туры на лето в Египет преимущественно заблаговременно (средняя глубина продаж – 3 месяца). Как и в прошлом году, средняя продолжительность туров – 9 ночей.
Россияне предпочитают в Египте летом отели категории 4-5* с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса.
Как подчеркивают в Fun&Sun, в Египте летом особенно популярны отели с детской инфраструктурой, поскольку лето – пора летних каникул, и родители стараются вывезти детей к морю.
В этом году у Fun&Sun в Египте появится еще один фирменный концептуальный отель с семейной концепцией Fun&Sun – Sea Beach Aqua Park 4*.
Старт работы по фирменной концепции туроператора запланирован на 15.07.2025, Soft Opening – на 01.07.2025 г
/TOURBUS.RU
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