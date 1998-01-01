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05 мая
Минтуризма Турции: В первом квартале турпоток из России снизился почти на 12%
Среди причин снижения зимнего турпотока в Турцию аналитики отмечают увеличение направлений «зимнего солнца» и рост цен
Российский турпоток в Турцию снизился на 11,8% в первом квартале 2025 года, общий иностранный турпоток также снизился на 2,5%, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные министерства культуры и туризма страны.
В первую пятерку вошли также Иран, Германия, Болгария, Великобритания.
Российский турпоток в Турцию в январе-марте падает второй год подряд. Это происходит из-за сочетания двух факторов, - отмечают аналитики АТОР.
Первый – возвращение к «докризисной нормальности»: высокие показатели турпотока из РФ в низкий сезон, каким является для Турции период января-марта, наблюдались в «ковидный» период, а затем в период геополитического кризиса – то есть когда выбор «зимних пляжных» направлений был невелик, и у Турции просто было очень мало альтернатив.
С увеличением перевозки в страны Азии и Египет ситуация изменилась – зимой у россиян все больше возможностей отдохнуть у теплого моря.
Второй фактор – цены в Турции. Причем если в прошлом году они «тормозили» рост турпотока именно из России, то в 2025 году отмечается отток и с других рынков – для европейцев Турция, вероятно, кажется более дорогой зимой, чем тот же Египет или Тунис.
При этом, отмечают аналитики АТОР, не следует проецировать тренд падения прибытий в Турцию из РФ в низком сезоне на май и лето.
В прошлом году в I квартале все было точно так же: январь и февраль показывали наибольшее сокращение количества визитов год к году, март – уже гораздо меньшее, а с апреля и мая начинается рост.
Показатели марта 2025 года свидетельствует о том, что прошлогодняя ситуация повторится. Летом у Турции мало сравнимых альтернатив.
Между тем, Турция на майские праздники – самое популярное направление зарубежного отдыха россиян. Среди курортов наиболее востребован Кемер в провинции Анталья. По оценке туроператоров, спрос в этом году вырос за счет более широкой географии полетов и сравнительно небольшого повышения цен, - сообщила ранее пресс-служба РСТ.
/TOURBUS.RU
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