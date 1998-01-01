Минтуризма Турции: В первом квартале турпоток из России снизился почти на 12%

Российский турпоток в Турцию снизился на 11,8% в первом квартале 2025 года, общий иностранный турпоток также снизился на 2,5%, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные министерства культуры и туризма страны.



Как отмечается, с января по март Турцию посетили 601,3 тыс. российских граждан, это на 11,8% меньше, чем годом ранее. Россия заняла второе место среди стран, откуда в Турцию приехало больше всего туристов.

В первую пятерку вошли также Иран, Германия, Болгария, Великобритания.



"Из общего объема российского турпотока в Турцию в январе-марте 2025 года 68,9% (414 тыс.) пришлись на Стамбул. Доля провинции Анталья составила 22,8% (137,1 тыс.). Это на 20% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Еще 8% российского турпотока в Турцию (48,9 тыс.) в первом квартале пришлись на Измир, Мерсин, Анкару (в эти города летают прямые рейсы из РФ), круизных туристов, а также россиян, прибывших в Турцию через наземные пункты пропуска на границе с Болгарией и Грузией", - говорится в сообщении.

Общий иностранный турпоток в Турцию сократился на 5% год к году в первом квартале 2025 года, до 6,8 млн поездок.

Российский турпоток в Турцию в январе-марте падает второй год подряд. Это происходит из-за сочетания двух факторов, - отмечают аналитики АТОР.

Первый – возвращение к «докризисной нормальности»: высокие показатели турпотока из РФ в низкий сезон, каким является для Турции период января-марта, наблюдались в «ковидный» период, а затем в период геополитического кризиса – то есть когда выбор «зимних пляжных» направлений был невелик, и у Турции просто было очень мало альтернатив.

С увеличением перевозки в страны Азии и Египет ситуация изменилась – зимой у россиян все больше возможностей отдохнуть у теплого моря.

Второй фактор – цены в Турции. Причем если в прошлом году они «тормозили» рост турпотока именно из России, то в 2025 году отмечается отток и с других рынков – для европейцев Турция, вероятно, кажется более дорогой зимой, чем тот же Египет или Тунис.

При этом, отмечают аналитики АТОР, не следует проецировать тренд падения прибытий в Турцию из РФ в низком сезоне на май и лето.

В прошлом году в I квартале все было точно так же: январь и февраль показывали наибольшее сокращение количества визитов год к году, март – уже гораздо меньшее, а с апреля и мая начинается рост.

Показатели марта 2025 года свидетельствует о том, что прошлогодняя ситуация повторится. Летом у Турции мало сравнимых альтернатив.

Между тем, Турция на майские праздники – самое популярное направление зарубежного отдыха россиян. Среди курортов наиболее востребован Кемер в провинции Анталья. По оценке туроператоров, спрос в этом году вырос за счет более широкой географии полетов и сравнительно небольшого повышения цен, - сообщила ранее пресс-служба РСТ.

/TOURBUS.RU