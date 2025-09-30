Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
05 мая
МИД России напомнил, что ряд стран ЕС больше не признает российские пятилетние паспорта

Среди них — Франция, Дания, Чехия и Эстония


Picture background

 

Консульский департамент МИД России опубликовал сообщение в Телеграм, в котором обратил внимание на то, что «рядом европейских государств приняты решения о непризнании российских загранпаспортов без биометрического чипа (5-летний паспорт)».

 

Среди них:
Дания. Въезд/выезд и пребывание граждан России на территории Дании возможен только по 10-летнему биометрическому паспорту.

Чехия. Граждане России могут въезжать/выезжать и пребывать в Чехии исключительно на основании 10-летних биометрических паспортов.
Данный порядок не распространяется на россиян, имеющих долгосрочный вид на жительство, выданный в интересах Чешской Республики, а также на лиц, не достигших возраста 15 лет.

Эстония. Въезд/выезд и пребывание российских граждан на территории Эстонии осуществляется только по 10-летнему биометрическому паспорту. Каких-либо исключений для отдельных категорий лиц не предусмотрено.
Для россиян, имеющих вид на жительство Эстонии и других стран-членов ЕС, устанавливается переходный период сроком до 30.09.2025 г., в рамках которого следует оформить биометрический паспорт.

Франция. Въезд во Францию граждан России, за исключением детей младше 15 лет, также осуществляется только по 10-летнему биометрическому паспорту.

«Принимая во внимание последовательный отказ властей европейских государств признавать российские 5-летние паспорта, настоятельно рекомендуем регулярно отслеживать актуальную информацию в отношении паспортного режима с этими странами и своевременно оформлять 10-летние биометрические паспорта», - подчеркнули дипломаты.

  

Напомним, что ранее мы сообщали, что Визовый центр Франции в Москве прекратил прием пятилетних загранпаспортов без биометрических данных с 23 апреля.

Как отмечают эксперты, у российских туристов, которые выезжают в Европу, в большинстве случаев оформлены биометрические паспорта с десятилетним сроком действия. Поэтому запрет подачи на французскую визу пятилетних паспортов старого образца затронет лишь небольшое число заявителей.

При этом, по мнению туроператоров-экспертов АТОР, решение консульства Франции – очень спорное с учетом сложностей с записью в визовый центр. Сейчас в Москве есть свободные слоты на конец июня.

Туристы с пятилетними загранпаспортами будут вынуждены отменять или переносить поездки, в лучшем случае, получив визу в новый биометрический паспорт, платно изменять данные в авиабилетах.

 

По прогнозам экспертов, ужесточение приема документов на французский шенген приведет к повышению спроса на итальянские и испанские визы. Консульства этих стран пока принимают загранпаспорта старого образца и выдают мультивизы.

Туроператоры надеются, что Консульство Франции в Москве изменит свое решение.  Подобные прецеденты уже были: в конце 2022 года Консульство Италии в Москве отказалось принимать небиометрические паспорта, но отменило это правило спустя несколько дней.

/TOURBUS.RU

 

 

 

 

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 