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МИД России напомнил, что ряд стран ЕС больше не признает российские пятилетние паспорта

Среди них — Франция, Дания, Чехия и Эстония

Консульский департамент МИД России опубликовал сообщение в Телеграм, в котором обратил внимание на то, что «рядом европейских государств приняты решения о непризнании российских загранпаспортов без биометрического чипа (5-летний паспорт)».

Среди них:

Дания. Въезд/выезд и пребывание граждан России на территории Дании возможен только по 10-летнему биометрическому паспорту.



Чехия. Граждане России могут въезжать/выезжать и пребывать в Чехии исключительно на основании 10-летних биометрических паспортов.

Данный порядок не распространяется на россиян, имеющих долгосрочный вид на жительство, выданный в интересах Чешской Республики, а также на лиц, не достигших возраста 15 лет.



Эстония. Въезд/выезд и пребывание российских граждан на территории Эстонии осуществляется только по 10-летнему биометрическому паспорту. Каких-либо исключений для отдельных категорий лиц не предусмотрено.

Для россиян, имеющих вид на жительство Эстонии и других стран-членов ЕС, устанавливается переходный период сроком до 30.09.2025 г., в рамках которого следует оформить биометрический паспорт.



Франция. Въезд во Францию граждан России, за исключением детей младше 15 лет, также осуществляется только по 10-летнему биометрическому паспорту.



«Принимая во внимание последовательный отказ властей европейских государств признавать российские 5-летние паспорта, настоятельно рекомендуем регулярно отслеживать актуальную информацию в отношении паспортного режима с этими странами и своевременно оформлять 10-летние биометрические паспорта», - подчеркнули дипломаты.

Напомним, что ранее мы сообщали, что Визовый центр Франции в Москве прекратил прием пятилетних загранпаспортов без биометрических данных с 23 апреля.

Как отмечают эксперты, у российских туристов, которые выезжают в Европу, в большинстве случаев оформлены биометрические паспорта с десятилетним сроком действия. Поэтому запрет подачи на французскую визу пятилетних паспортов старого образца затронет лишь небольшое число заявителей.





При этом, по мнению туроператоров-экспертов АТОР, решение консульства Франции – очень спорное с учетом сложностей с записью в визовый центр. Сейчас в Москве есть свободные слоты на конец июня.

Туристы с пятилетними загранпаспортами будут вынуждены отменять или переносить поездки, в лучшем случае, получив визу в новый биометрический паспорт, платно изменять данные в авиабилетах.

По прогнозам экспертов, ужесточение приема документов на французский шенген приведет к повышению спроса на итальянские и испанские визы. Консульства этих стран пока принимают загранпаспорта старого образца и выдают мультивизы.

Туроператоры надеются, что Консульство Франции в Москве изменит свое решение. Подобные прецеденты уже были: в конце 2022 года Консульство Италии в Москве отказалось принимать небиометрические паспорта, но отменило это правило спустя несколько дней.

/TOURBUS.RU