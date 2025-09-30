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05 мая
МИД России напомнил, что ряд стран ЕС больше не признает российские пятилетние паспорта
Среди них — Франция, Дания, Чехия и Эстония
Консульский департамент МИД России опубликовал сообщение в Телеграм, в котором обратил внимание на то, что «рядом европейских государств приняты решения о непризнании российских загранпаспортов без биометрического чипа (5-летний паспорт)».
Среди них:
Напомним, что ранее мы сообщали, что Визовый центр Франции в Москве прекратил прием пятилетних загранпаспортов без биометрических данных с 23 апреля.
Как отмечают эксперты, у российских туристов, которые выезжают в Европу, в большинстве случаев оформлены биометрические паспорта с десятилетним сроком действия. Поэтому запрет подачи на французскую визу пятилетних паспортов старого образца затронет лишь небольшое число заявителей.
При этом, по мнению туроператоров-экспертов АТОР, решение консульства Франции – очень спорное с учетом сложностей с записью в визовый центр. Сейчас в Москве есть свободные слоты на конец июня.
Туристы с пятилетними загранпаспортами будут вынуждены отменять или переносить поездки, в лучшем случае, получив визу в новый биометрический паспорт, платно изменять данные в авиабилетах.
По прогнозам экспертов, ужесточение приема документов на французский шенген приведет к повышению спроса на итальянские и испанские визы. Консульства этих стран пока принимают загранпаспорта старого образца и выдают мультивизы.
Туроператоры надеются, что Консульство Франции в Москве изменит свое решение. Подобные прецеденты уже были: в конце 2022 года Консульство Италии в Москве отказалось принимать небиометрические паспорта, но отменило это правило спустя несколько дней.
/TOURBUS.RU
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