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05 мая
«Слетать.ру» и АТОР выяснили, куда летят российские туристы в мае
В топе майского спроса— Турция, Египет, ОАЭ, Россия и Таиланд
Аналитическая служба АТОР изучила данные бронирований пакетных туров и отелей без перелета с заездом в мае 2025 года в системе «Слетать.ру», агрегирующей предложения более 350 туроператоров. И в поисковых запросах, и в продажах вместо Египта лидером стала Турция. По сравнению с маем прошлого года заметно просели позиции российских курортов и частично – турецких.
Картины поискового интереса и реальных продаж туров на май 2025 года во многом совпадают, но все же отличаются в деталях.
В поисковых предпочтениях россиян, искавших в апреле туры на май 2025 года, произошел наблюдаемый каждый год сезонный перелом.
Вместо Египта, лидировавшего по доле поисковых запросов с января по апрель включительно, в мае лидером закономерно стала Турция – на эту страну, по данным «Слетать.ру», пришлось 42,6% поисковых запросов на туры и бронирования отелей.
На втором месте в ТОП-5 – Египет с 19,4% поисковых запросов, на третьем – ОАЭ с 11,1%, у России – 5% и у Таиланда – 4,7%.
В части ТОП-5 самых массовых стран интересы россиян в отношении майского отдыха предсказуемо стабильны. Так, в структуре поисков туров на май прошлого года у Турции было 51% всех запросов, турами в Египет интересовались 15% пользователей, в ОАЭ – 9%, в Россию – 7% и в Таиланд – 5%. То есть страны-лидеры и их места в рейтинге за год не поменялись. Тем не менее, можно видеть некоторое ослабление поискового интереса к Турции и России и увеличение – к Египту и ОАЭ.
За пределами ТОП-5 в ведущей десятке мая изменения есть. Так в майском «поисковом» рейтинге 2025 года на 6–10 местах в ТОП-10 расположились Вьетнам (2,6% поисковых запросов на туры и отели), Тунис (2,3%), Китай (2,1%), Мальдивы (2%) и Куба (1,5% от всех поисковых запросов
пользователей «Слетать.ру»).
В мае прошлого года эта часть рейтинга поисковых предпочтений была иной: Абхазия (3%), Куба (2%), Китай (1%), Мальдивы и Вьетнам (менее 1% у каждой страны).
В 2025 году аналитики отмечают увеличение доли поисков туров во Вьетнам (потому что появились чартеры), внезапное появление в поисковом ТОП-10 Туниса (в который обещали обширную полетную чартерные программы, но это, увы, не сложилось), а также рост интереса к Китаю и Мальдивам.
Рейтинг ТОП-5 направлений по фактическим продажам туров с заездом в мае 2025 года (пакетные туры и бронирования отелей без перелета), по данным системы бронирования «Слетать.ру», выглядит так:
Турция – 35,5% всех проданных туров с заездом в мае
Египет – 20,7% всех проданных туров с заездом в мае
Россия – 11,3% всех проданных туров с заездом в мае
ОАЭ – 8,4% всех проданных туров с заездом в мае
Таиланд – 5,7% всех проданных туров с заездом в мае
Также в ТОП-10 вошли: Абхазия (4,4% всех продаж), Вьетнам (2,9%), Тунис (2,65%), Китай (2,5%) и Куба (1,56%).
Очевидна переориентация определенной части туристов, интересовавшихся зарубежными направлениями, на Россию – у нее третье место в продажах (11,3%), но только четвертое в поисках (5%) и Абхазию (вообще не вошедшую в поисковый ТОП-10, но занявшую 6 место в рейтинге фактических продаж). Туры в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы в реальности купили меньше людей, чем интересовались ими.
Если сравнивать структуру реальных продаж туров на май 2025 года с прошлогодней картиной, то заметны следующие изменения:
- Уменьшение доли российских курортов в продажах (доля России в мае за год упала с 17% до 11,3%). Эксперты склонны полагать, что здесь сыграл свою роль и «мазутный фактор», подпортивший продажи туров на все Черноморское побережье, и закрытие Анапы, и рост цен на авиаперелеты внутри России.
- Некоторое уменьшение доли Турции (с 46% в мае прошлого года до 35,5% в этом). Здесь, скорее, играет фактор конкуренции с другими направлениями (в мае в Турции даже на Анталийском побережье море все же не прогрелось окончательно, хотя туристы купаются с конца апреля, но в Египте, ОАЭ и Таиланде вода куда более теплая).
- Рост доли Египта и ОАЭ – за счет Турции и России.
/TOURBUS.RU
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