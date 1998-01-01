Туроператоры: Спрос на морские круизы возвращается к доковидным показателям

Туроператоры, предлагающие зарубежные круизы, фиксируют рост интереса к морским путешествиям по Европе предстоящим летом. Зимой хорошо продавались круизы по Персидскому заливу и странам Юго-Восточной Азии, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Этой весной и на летнюю навигацию абсолютным хитом продаж генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский назвал маршруты по Европе и Азии. Также все зиму были востребованы круизы по Персидскому заливу и Азии.

Как правило, стартуют азиатские круизы с посещением Южной Кореи и Японии из Шанхая, при этом виза не требуется, так как действует безвизовый транзит.

«Люди соскучились по европейским странам. Берут маршруты по Италии, Франции, Испании – главный треугольник большинства европейских круизов на 7-8 дней. В одной поездке чаще всего хотят увидеть Геную, Марсель, Барселону, Тунис, Палермо, Ибицу. Можно уже говорить о возвращении к допандемийному спросу, как и по наземным путешествиям в Европу, даже при том, что легче ездить туда не становится.

Лететь к старту круиза придется через тот же Стамбул, потом заселение на корабль – и вы наслаждаетесь главным преимуществом круиза: 7-10 дней отдыхаете, развлекаетесь и каждый день посещаете новую страну, но уже без дополнительных перелетов и размещения в гостиницах», – подчеркнул он.

Год назад круизы по Европе не были столь востребованы, а лидером спроса был Персидский залив. Сейчас сезон там закончился, следующий начнется только в октябре. Росту турпотока в регион способствуют отсутствие виз и прямые перелеты.

Г-н Михайловский напомнил, что в круизах заранее решены практически все вопросы, которые могут вызывать у россиян трудности в нынешних условиях – оплата услуг картами иностранных банков и т.д. «Вместе с круизной компанией «Созвездие», с прошлой осени делаем такой продукт: добавляем к зарубежному круизу программу перед началом путешествия. Если круиз стартует из Рима, то организуем на три дня размещение в отеле с полным пансионом, экскурсиями и трансферами. Получили хорошие отзывы, пакеты пользуются спросом», – пояснил он.

Директор по рекламе компании PAC Group Надежда Найдис подтвердила растущий спрос на европейские круизы к показателям годичной давности: «Востребованы маршруты с выходом из турецких портов: «Италия и острова Греции» на MSC Divina из Кушадасы и «Панорама Средиземноморья» из Стамбула на MSC Fantasia, а также «Лазурные берега» на MSC Seaview и «Западное Средиземноморье» на новейшем лайнере MSC World Europa.

Это еженедельные круизы с русскоязычным сервисом на борту. Также популярны средиземноморские круизы класса люкс компании Explora Journeys, это уже просто хит продаж, их можно сравнить с люксовым отелем 5* на премиальных курортах».

Еще одной интересной новинкой предстоящего лета она назвала безвизовые круизы из Шанхая с посещением портов Японии и Южной Кореи и русскоязычным сервисом.

Круизы MSC в Персидском заливе – также очень востребованный продукт с долей в продажах 44% от общего объема проданных круизов. Рост по отношению к прошлогодним показателям составил примерно 18%. «Сейчас в заливе уже активно бронируют круизы на зиму 2025/2026 на лайнере MSC Euribia, можно взять каюту по привлекательным тарифам. Также открылись продажи зимы через два года: в акваторию Персидского залива вернется лайнер класса World – MSC World Europa», – сообщила г-жа Найдис.

Генеральный директор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что сейчас компания преимущественно продает экспедиционные круизы за рубеж – в Антарктиду, на Галапагосские острова и в Патагонию в Южной Америке.

До 2020 года, по оценкам экспертов, зарубежные круизы приобретали около 100 тыс. российских туристов в год.

Наиболее популярными у россиян были маршруты по Средиземноморью.

/TOURBUS.RU