Cпустя 30 лет Россию и Абхазию вновь связали прямые авиарейсы

Между тем открытие прямого авиасообщения между городами России и столицей Абхазии пока не привело к росту числа бронирований на летний сезон

Первый рейс в Абхазию был выполнен из столичного "Внуково" 1 мая, второй - третьего. Далее самолеты будут летать раз в неделю. Рейсы из Нижнего Новгорода запланированы раз в неделю начиная с 6 мая.

Как напомнили в среду в Минтрансе РФ, авиасообщение между странами не действовало больше 30 лет. Прорабатывается также возможность перелетов из Уфы и Казани с начала июня.

Первым рейсом из Москвы в Сухум прибыло 50 пассажиров. В церемонии по случаю открытия Сухумского аэропорта приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и представители правительства республики, депутаты парламента.



Президент Абхазии Бадра Гунба отвечая на вопрос журналистов о том, не опасаются ли авиакомпании, которые будут осуществлять рейсы в Абхазию, возможных санкций со стороны Грузии, ответил, что "никаких опасений нет, поскольку эти авиакомпании и так не летают в Грузию".

По его словам, "возобновление воздушного сообщения между двумя странами касается сугубо двусторонних отношений Абхазии с Российской Федерацией".



"Для нас крайне важно развивать наши стратегические союзнические и партнерские отношения с Россией не на словах и не на бумаге, а опираясь на реальные дела, которые уже реализуются и которые мы намерены продолжать осуществлять в будущем", - заявил он.



В свою очередь первый замруководителя администрации президента России г-н Кириенко сообщил журналистам, что с июня аэропорт в Сухуме сможет принимать не только узкофюзеляжные самолеты, но и большие суда.

Он отметил, что "целый ряд северных регионов заинтересован в том, чтобы отправлять летом в Абхазию своих жителей, работников бюджетных организаций и крупных компаний". "При этом они готовы дотировать цены на билеты, чтобы они не были слишком дорогими для людей", сказал г-н Кириенко.





Открытие прямого авиасообщения между городами России и столицей Абхазии пока не привело к росту числа бронирований на летний сезон, сообщает Российский союз туриндустрии.

«Российские туристы активно бронируют поездки в Абхазию на майские праздники 2025 года. По данным членов Российского союза туриндустрии, спрос на это направление вырос на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако летний сезон пока демонстрирует более сдержанную динамику», - говорится в сообщении.

«Открытие авиасообщения, безусловно, повысит интерес, но пока рейсы запланированы только из Москвы и Нижнего Новгорода, а цены на билеты сопоставимы с перелетами в Сочи.

Многие туристы по-прежнему предпочитают лететь в Сочи и дальше ехать трансфером, особенно если их цель – Гагра, которая географически ближе к российской границе, чем к Сухуму», - сообщила руководитель международных проектов "Слетать.ру" Любовь Воронина.



Коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах отметила, что рост спроса на туры в Абхазию в этом году связан с целым рядом факторов: более доступными ценами по сравнению с курортами Краснодарского края, открытием в прошлом году новых крупных отелей, а также стабилизацией политической ситуации в республике.

"Открытие авиасообщения - важное событие, но пока оно не оказало значительного влияния на бронирования: на май были заявлены рейсы только из Москвы и Нижнего Новгорода, рейсов немного и самолеты рассчитаны на небольшое количество пассажиров.

А цены на авиабилеты до Сухума соответствуют ценам на билеты в Сочи", - сказала она.



По данным РСТ, проживание в отеле с завтраками на двоих в июне обойдется в среднем в 45 тыс. рублей за неделю, варианты "все включено" – от 80 тыс. рублей. Все больше отелей предлагают систему полного пансиона в высокий сезон.

/TOURBUS.RU