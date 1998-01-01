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05 мая
Cпустя 30 лет Россию и Абхазию вновь связали прямые авиарейсы
Между тем открытие прямого авиасообщения между городами России и столицей Абхазии пока не привело к росту числа бронирований на летний сезон
Первый рейс в Абхазию был выполнен из столичного "Внуково" 1 мая, второй - третьего. Далее самолеты будут летать раз в неделю. Рейсы из Нижнего Новгорода запланированы раз в неделю начиная с 6 мая.
Как напомнили в среду в Минтрансе РФ, авиасообщение между странами не действовало больше 30 лет. Прорабатывается также возможность перелетов из Уфы и Казани с начала июня.
Первым рейсом из Москвы в Сухум прибыло 50 пассажиров. В церемонии по случаю открытия Сухумского аэропорта приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и представители правительства республики, депутаты парламента.
Открытие прямого авиасообщения между городами России и столицей Абхазии пока не привело к росту числа бронирований на летний сезон, сообщает Российский союз туриндустрии.
«Российские туристы активно бронируют поездки в Абхазию на майские праздники 2025 года. По данным членов Российского союза туриндустрии, спрос на это направление вырос на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако летний сезон пока демонстрирует более сдержанную динамику», - говорится в сообщении.
«Открытие авиасообщения, безусловно, повысит интерес, но пока рейсы запланированы только из Москвы и Нижнего Новгорода, а цены на билеты сопоставимы с перелетами в Сочи.
Многие туристы по-прежнему предпочитают лететь в Сочи и дальше ехать трансфером, особенно если их цель – Гагра, которая географически ближе к российской границе, чем к Сухуму», - сообщила руководитель международных проектов "Слетать.ру" Любовь Воронина.
А цены на авиабилеты до Сухума соответствуют ценам на билеты в Сочи", - сказала она.
/TOURBUS.RU
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