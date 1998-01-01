Дмитрий Горин: «Плоские» авиатарифы увеличат турпоток

Вице-президент РСТ рассказал о том, что изменится на российском авиарынке в этом летнем сезоне

От том, что ждет российскийр ынок авиаперевозок в предстоящем летнем сезоне «Турбизнесу» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Говоря о международных авиаперелетах, эксперт отметил что объем летних перевозок уже увеличился на 10%.

Несмотря на логистические сложности, у россиян восстанавливается спрос на зарубежные путешествия, так, среди самых популярных летних направлений - Турция, Египет, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд.

Также возвращается интерес к путешествиям в Европу: во Францию, Грецию, Испанию и Италию. Этому во многом способствует укрепление курса рубля, который был зафиксирован в первом квартале текущего года.

Несколько направлений уже превысили доковидные показатели — это Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Турция также близка к достижению показателей 2019 года. Большим спросом у российских туристов пользуется Китай, особенно остров Хайнань. Также популярны Вьетнам, Мальдивы, Индонезия, Куба и Египет, где увеличилось количество авиаперевозок.

На внутренних перелетах в лидерах - курорты Краснодарского края. По итогам первых двух месяцев 2025 года, Краснодарский край посетили 1,4 млн туристов, это на 7% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Экспер также рассказал, что РСТ постоянно выступает с предложениями для контроля и недопущения повышения цен для популяризации внутреннего туризма.

Так, в преддверии летнего сезона РСТ внесло ряд инициатив.

Первая, это расширение скидок на авиаперелеты для подростков до 18 лет. В настоящее время российские авиакомпании обязаны предоставлять скидку 50% на билеты для детей 2-12 лет на внутренних рейсах. Имеет смысл сделать такие льготы для всех несовершеннолетних, - уверен эксперт.

Скидки для категории «школьники» уже применяются на железнодорожном транспорте. Не первый год также обсуждается идея семейных, пенсионных и школьных тарифов. Остро стоит вопрос авиаперевозок детских организованных групп, особенно в преддверии летних каникул. Необходимо принять регуляторные механизмы организации детских и школьных групповых авиаперевозок.

Также в РСТ вышли с предложением увеличения объема применения «плоских» (фиксированных) тарифов. Такое расширение особенно важно в преддверии сезона отпусков и майских праздников. На сегодня в эту программу уже входят города дальневосточных регионов: Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. В этом году «Аэрофлот» готов включить в нее еще Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ.

В целом, в 2024 году «плоскими» тарифами воспользовались 1,4 млн россиян, и РСТ предлагает увеличить минимальное количество доступных мест по такому тарифу до 1,5 млн. Также не стоит забывать, что есть субсидированные тарифы. И хотя размер финансирования в этом году не увеличен, но все же такими тарифами воспользовались более 4 млн пассажиров, - отмечает г-н Горин.

По словм эксперта, «Плоский» тариф дает возможность всем пассажирам покупать билеты по фиксированным ценам в течение года. Не секрет, что иногда стоимость авиабилета составляет 50-70% от стоимости всего путешествия, но «плоский» тариф значительно ниже, и он фиксируется по решению авиакомпании. Программа «плоского» тарифа дает возможность, скажем, жителям Центральной России отправиться в путешествие по уникальным маршрутам Дальнего Востока, и, наоборот, перелеты в центр страны делает доступнее для тех, кто живет в Приморье или Хабаровском крае».

Эксперт также отметил, что уже 1,4 млн россиян уже воспользовались «плоскими» тарифами в 2024 году. На сегодня в эту программу входит пять столиц дальневосточных регионов — Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.

В этом году «Аэрофлот» готов включить в нее еще четыре города — Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ.

/TOURBUS.RU