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30 апреля
В Воронеже наградили лучшие туристические города и регионы страны
В рамках Форума туристических регионов и городов состоялась церемония награждения лауреатов II Всероссийской премии «Туристические города» и IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства».
26 апреля на площадке Reels в рамках Форума туристических регионов и городов состоялась церемония награждения лауреатов II Всероссийской премии «Туристические города» и IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства».
Организаторами выступили ФРОС Region PR, ООО «Консалтинг-Тур» и МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа». Информационным партнером премий выступает Медиахолдинг «Турбизнес».
Мероприятие прошло при поддержке Администрации городского округа город Воронеж.
Всероссийская премия «Туристические города» направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства на территории муниципальных образований страны.
По итогам туристического сезона 2024 года в финал II Всероссийской премии «Туристические города» были приглашены 84 города из 57 регионов в 25 официальных номинациях. В защитах приняли участие 47 городов-финалистов из 33 регионов страны.
Так, гран-при в разделе «Город событийного туризма» получили - Архангельск, Бирск (Республика Башкортостан). Среди городов гастрономического туризма гран-при — у Воронежа. Гран-при номинации «Город MICE-туризма” - у Перми, а среди городов Креативного туризма — у Анхангекльска и Уфы. А Гран-при в номинации «Город музейного туризма» получил Козьмодемьянск в Марий Эл.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛАУРЕАТОВ II Всероссийской премии «Туристические города»
По итогам туристического сезона 2024 года в финал IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» были приглашены 47 регионов в 20 официальных номинациях. В финале приняли участие 34 региона страны.
Так, среди лауреатов IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» в номинации «событийного туризма» гран-при достались Нижегорожской и Тюменской областям.
Тюменская область.
Гран при за лучший туристский маркетинг региона получила Мурманская область, а лучшим регионом музейного туризма стала Тверская область.
Фото предоставлено организаторами премии
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