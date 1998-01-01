Новости

В Воронеже наградили лучшие туристические города и регионы страны

В рамках Форума туристических регионов и городов состоялась церемония награждения лауреатов II Всероссийской премии «Туристические города» и IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства».

26 апреля на площадке Reels в рамках Форума туристических регионов и городов состоялась церемония награждения лауреатов II Всероссийской премии «Туристические города» и IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства».

Организаторами выступили ФРОС Region PR, ООО «Консалтинг-Тур» и МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа». Информационным партнером премий выступает Медиахолдинг «Турбизнес».

Мероприятие прошло при поддержке Администрации городского округа город Воронеж.

Всероссийская премия «Туристические города» направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства на территории муниципальных образований страны.

По итогам туристического сезона 2024 года в финал II Всероссийской премии «Туристические города» были приглашены 84 города из 57 регионов в 25 официальных номинациях. В защитах приняли участие 47 городов-финалистов из 33 регионов страны.

Так, гран-при в разделе «Город событийного туризма» получили - Архангельск, Бирск (Республика Башкортостан). Среди городов гастрономического туризма гран-при — у Воронежа. Гран-при номинации «Город MICE-туризма” - у Перми, а среди городов Креативного туризма — у Анхангекльска и Уфы. А Гран-при в номинации «Город музейного туризма» получил Козьмодемьянск в Марий Эл.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛАУРЕАТОВ II Всероссийской премии «Туристические города»

По итогам туристического сезона 2024 года в финал IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» были приглашены 47 регионов в 20 официальных номинациях. В финале приняли участие 34 региона страны.

Так, среди лауреатов IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» в номинации «событийного туризма» гран-при достались Нижегорожской и Тюменской областям.

Лучший Регион этнокультурного туризма - Республика Марий Эл, а гастрономического -

Тюменская область.

Гран при за лучший туристский маркетинг региона получила Мурманская область, а лучшим регионом музейного туризма стала Тверская область.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛАУРЕАТОВ IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства»





Фото предоставлено организаторами премии