Провинция Гуандун: Жемчужная река, Сад Цинхуэй и древний город Фэнчуань

Презентация туристических возможностей провинции Гуандун состоялась на днях в Китайском Культурном центре в Москве. Делегация региона презентовала маршруты, объединяющие юг Китая и включающие в себя Гонконг и Макао.

Так, российским гостям, среди которых были представители туротрасли и профильные журналисты, были продемонстрированы презентации туристических ресурсов провинции Гуандун, городов Шеньчжэнь и Фошань, а также корпорации Чанлун и компании GZL International Travel Service ltd.

Открывая мероприятие, советник посольства Китая в Российской Федерации, директор Китайского Культурного центра г-н Фэн Литао, отметил, что именно в провинции Гуандун 40 лет назад начался новый этап развития Китая, превратившегося ныне в страну высоких технологий, процветания и открытости миру.

Говоря об истории российско-китайского сотрудничества в области культуры и туризма, г-н Фэн Литао прокомментировал, что за последнее время Китай вошел в топовый список стран, популярных у россиян, и стал для них важным транзитным хабом.

Сами китайские туристы тоже активно ездили в Россию, - в прошлом году из Китая в Россию приехало более 1,2 миллиона человек.

Сегодня провинция Гуандун — одно из самых популярных туристических направлений Китая, ежегодно привлекающее миллионы посетителей. Как важный культурный центр Южного Китая, Гуандун славится своими традициями: от кантонской оперы до изысканных блюд, от старинной музыки до народных праздников и аутентичных ремесел.

Благоприятный климат позволяет наслаждаться отдыхом на пляже целых 8 месяцев в году — с апреля по октябрь, а богатый выбор достопримечательностей и развлечений привлекает внимание как взрослых, так и детей.

Например, Туристический центр Чимелонг Chimelong Wildlife World - настоящий туристический рай мирового класса. На территории расположен парк аттракционов, сафари-парк, где посетители могут приблизиться к различным редким животным, узнать об их экологических привычках и одновременно насладиться красотой природы аквапарк, международный цирк, крокодиловая ферма и гольф-центр.

Заместитель директора Департамента культуры и туризма провинции Гуандун Чжао Хун отметил огромный интерес туристов из разных стран мира к высокоразвитому промышленному и культурному центру региона – Шэньжэню (на фото).

Огромный мегаполис на юге Китая, расположенный у самой границы с Гонконгом и построенный в дельте Жемчужной реки, Шэньчжэнь - один из самых технологичных городов планеты.

Антон Харченко, начальник Управления по взаимодействию с зарубежными органами власти Мостуризма, подтвердил, что китайский турпоток в столицу России с середины прошлого года неуклонно растёт и Москва активно взаимодействует с Пекином как на правительственном, так и на деловом уровне.

Он уточнил, что российская столица ожидает значительного увеличения числа китайских туристов, для которых Москва давно стала «China Friendly-территорией».

Также, все участники встречи смогли ознакомиться с фотовыставкой «Добро пожаловать в Гуандун», наглядно показывающей красоту природных и исторических объектов провинции. Например, фотография с видами водной деревни Фэнцзянь, в районе Шуньдэ. Это одна из наиболее хорошо сохранившихся исторических деревень в районе дельты Жемчужной реки.

Или Сад Цинхуэй - известный классический китайский сад, расположенный в городе Фошань. Внесённый в список национальных культурных памятников Китая, он является одним из четырех самых известных садов провинции.

Необыкновенно живописен и древний город Фэнчуань в регионе Линнань. Здесь много древних улочек и переулков, жилых домов и храмов, погружающих гостей в историческую атмосферу древнего Китая.

Также все желающие смогли присоединиться к мастер – классам по традиционным народным ремёслам юга КНР: вырезанию из бумаги и изготовлению керамических изделий по особой аутентичной технологии.

Как оказалось, история вырезания фигур из бумаги имеет очень древние корни, - она зародилась примерно в 6-м веке. Особенным успехом такое «ажурное» искусство пользовалось с 7-го по 13-й век, во время проведения многочисленных китайских праздников и фестивалей.

Такими бумажными фигурками, как правило, красного цвета, до сих пор украшают стены, окна, двери, колонны, зеркала, лампы и фонарики. Кроме того, их часто преподносят друг другу в качестве подарков.

/TOURBUS.RU